La caixa del fons de pensions disposa de 1.555 milions d’euros

El president de la comissió gestora del fons de reserva de jubilació, Jordi Cinca (ATV)

El fons de reserva de jubilació ha guanyat prop de 65 milions d’euros durant els primers quatre mesos de l’any. Un benefici que s’explica per la millora de la rendibilitat de les inversions, de prop del 4%, i que deixa la caixa del fons amb 1.555 milions. Després d’un 2022 difícil, la tendència inicial del 2023 és millor.

Ara bé, des de la CASS insisteixen que cal prudència perquè el context global no fa preveure creixements desorbitats. Així ho ha constatat el president de la comissió gestora del fons de reserva de jubilació, Jordi Cinca, que ha afirmat que s’ha d’anar amb cautela. “No tenim una visibilitat a curt termini que s’acabi el conflicte d’Ucraïna i sembla que anem moderant la inflació, però, així i tot, continuem tenint missatges dels Bancs centrals que caldrà vigilar com evoluciona”. A més, ha conclòs que l’entorn no està “en una època de bonança absoluta”.