Andorra, “condemnada” a digitalitzar-se

Assistents a la Fira de Serveis Digitals (Andorra Digital)

Més de 200 persones, entre proveïdors de serveis i públic interessat, han assistit aquest dimarts a la primera Fira de Serveis Digitals organitzada per Andorra Digital, Andorra Business i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis que s’ha celebrat al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.

L’objectiu de l’esdeveniment, segons ha manifestat el director del Programa de Transformació Digital d’Andorra, David Vicente, ha estat “generar un espai de trobada per a donar a conèixer i facilitar la interacció entre les empreses que es dediquen a oferir serveis digitals i els clients potencials”.

Durant el discurs inaugural, Vicente també ha destacat l’alineació de la Fira amb el Programa de Digitalització d’Empreses que des de fa uns mesos ha engegat Andorra Digital per tal d’impulsar la modernització dels negocis del país.

La directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo i la directora adjunta de la Cambra, Sol Rossell, també han intervingut durant la inauguració de l’esdeveniment i han destacat la “importància” de la digitalització dels negocis del país per a desenvolupar la seva feina “de manera més eficient”. Hidalgo ha convidat els assistents a aprofitar els programes que Andorra Business ofereix a les empreses per a “ajudar a inserir-los al mercat i potenciar, així, el teixit empresarial i l’economia andorrana”. I Rossell ha destacat la “importància” d’esdeveniments com la Fira “perquè ajudin a repensar el nou model de negoci que es vol fer per a ser més eficients i més competitius”.

Un Punt Únic de Contacte situat a l’entrada del recinte ha servit per a explicar als interessats les eines que s’estan donant des del Programa de Digitalització d’Empreses que impulsa Andorra Digital i que ofereix, entre d’altres, omplir un test d’autodiagnòstic gratuït per a avaluar la maduresa digital de cada empresa, obtenir subvencions perquè un proveïdor homologat dibuixi un full de ruta per a la digitalització del negoci i, finalment, l’obtenció de finançament avalat pel Govern per a implementar les solucions digitals.

La Fira de Serveis Digitals s’ha dividit en tres espais, en funció de l’oferta dels serveis oferts pels més de 40 proveïdors que s’han registrat per a l’esdeveniment. Una àrea destinada al client digital, on els proveïdors han explicat les seves solucions per a posicionament de marca, comerç electrònic, CRM o gestió de xarxes socials. Una altra, per a l’empresa digital, on s’ha parlat d’estratègia digital, analítica o digitalització de processos de negoci. I un darrer espai, dedicat a tecnologia i ciberseguretat, on s’han exposat serveis destinats a un correu segur, l’anàlisi i detecció d’amenaces o requeriments legals. Cada espai ha disposat d’un faristol on els proveïdors, en torns de 5 minuts, han explicat les solucions digitals que ofereix el seu negoci.

Cada espai de la Fira també ha comptat amb taules que han servit, segons ha explicat Vicente, per a “facilitar la interconnexió entre l’oferta i la demanda, en un networking que s’ha d’utilitzar per a ampliar coneixements i entendre quines possibilitats té cada empresa en cadascun dels àmbits”.