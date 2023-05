El Pirineu, present al programa Impulsa’t

Assistents i ponents del programa Impulsa’t amb el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, a la pantalla (Diputació)

El vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, Carles Gibert, acompanyat del director del Patronat, Ramon Boixadera, ha donat aquest dimarts la benvinguda als participants de la segona edició del programa de consolidació empresarial Impulsa’t, adreçat a empreses de nova creació, persones autònomes o PIMES de sectors tradicionals o innovadors i start-ups, en el qual participen 20 empreses de la demarcació de Lleida. La jornada s’ha desenvolupat a la sala polivalent del Palau de la Diputació.

Durant la seva intervenció, Carles Gibert ha felicitat els participants per haver estat seleccionats per a formar part d’aquest programa que ofereix una oportunitat única per a aconseguir un creixement sostenible i durador i els ha encoratjat a treballar dur per a aconseguir els seus objectius empresarials.

També ha explicat que, amb aquesta segona edició, la Diputació de Lleida demostra un cop més el seu compromís amb el desenvolupament econòmic empresarial i territorial, contribuint a la lluita contra el despoblament i a la fixació del talent al territori. I, “els punts d’Atenció GLOBALLEIDA són un exemple més del suport que es dona al petit emprenedor i a la petita i mitjana empresa (PIME)”.

En aquesta edició, les 20 empreses participants tenen representació a 10 comarques de la demarcació de Lleida, distribuïdes de la següent manera: Segrià 5 (3 de Lleida ciutat), Pallars Sobirà 2, Urgell 2, Noguera 3, Alt Urgell 1, la Cerdanya 2, Segarra 1, Pla d’Urgell 2, Pallars Jussà 1 i Val d’Aran 1. Per sectors pertanyen a: Agroalimentari; TIC; Indústria – Fabricació; Serveis; Enginyeria – Energies renovables; Recursos humans; Artesà; Turisme; Comerç; Salut; Educació i Hostaleria.

Tot seguit, el director del Patronat de Promoció Econòmica, Ramon Boixadera, encarregat de presentar el programa, ha explicat que aquest programa té com a objectiu principal fer un acompanyament personalitzat en els processos de consolidació de les empreses (que estiguin en la seva fase inicial, és a dir, amb menys de 5 anys d’activitat empresarial, i que comptin amb un equip promotor compromès), i ha de permetre reforçar el model de negoci, incrementar el nombre de clients, augmentar la facturació i aconseguir un posicionament de marca, que avancin els seus processos d’internacionalització i creïn llocs de treball, entre d’altres.

Durant 8 mesos les empreses estaran acompanyades d’un consultor/mentor, especialitzat en els diferents àmbits empresarials, seguiran un programa de capacitació de 15 hores de durada, desenvolupat en 5 sessions col·lectives, que permetrà als empresaris adquirir les competències i coneixements necessaris per enfortir i consolidar l’empresa.

Un cop presentat el programa, s’ha donat pas a la primera formació grupal Competències per a una gestió professional eficaç, impartida per la ponent Yolanda Tarango, mentora d’empreses i fundadora de Barcelona Mentoring.

Amb la suma dels participants d’aquesta segona edició, el programa arriba a 40 empreses amb representació a les 13 comarques que conformen el territori.

Des del 2014, ja són 212 les empreses de menys de 5 anys participants en programes d’acompanyament empresarial que compten amb el suport de la Diputació de Lleida. Una iniciativa que ha obtingut molt bons resultats i amb un èxit de supervivència superior al 95%.

El llançament d’aquest programa coincideix amb una situació econòmica molt complicada i agreujada per la guerra d’Ucraïna, la pujada dels tipus d’interès i la sequera que ha afectat molt directament alguns sectors vitals de la demarcació territorial; per això, suposa una empenta molt rellevant al teixit empresarial.