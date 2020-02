Les obres per estabilitzar el talús i evitar despreniments de la C-13 entre Rialp i Llavorsí s’han iniciat aquest dilluns dia 24 i es perllongaran fins al 6 de març. Les obres suposaran talls intermitents a la carretera durant el dia, de dilluns a divendres. Concretament, les restriccions seran al matí (8.30-14.30) i a la tarda (15.30-18.30).

Es donarà pas cada hora a partir de 2/4 de 9 del matí, durant 15 minuts, i es tallarà la carretera els 45 minuts següents. El Govern destinarà 1,66 milions d’euros a aquesta obra, als quals s’afegiran 25.000 euros per a la contractació del servei de suport tècnic. Aquests horaris s’han consensuat amb el Consell Comarcal del Pallars Sobirà per intentar que el temps d’obertura coincideixi amb el pas del transport escolar. Els altres serveis s’hauran d’adequar a aquests horaris durant dues setmanes.

El 27 de desembre passat es va produir una esllavissada de roques i l’ensorrament de part d’un talús que va obligar a tallar la carretera durant 42 hores. Al cap de dos dies, el 29 de desembre es va reobrir la via, però amb un pas alternatiu que encara ara es manté per motius de seguretat i per poder seguir amb les obres d’estabilització. Al quilòmetre 141,5 s’hi va habilitar un carril amb regulació de semàfors.

Aquestes obres han de permetre reforçar el talús amb més ancoratges i malles de seguretat per tornar a habilitar els dos carrils de circulació en aquest punt de la C-13.