Ordino Arcalís segueix pendent de les condicions meteorològiques i de les nevades previstes per als pròxims dies per acabar de decir, dins les possibilitats que té l’estació, la data final de celebració de la tercera prova del calendari mundial de Freeride World Tour. Per això, dins la finestra meteorològica marcada per l’organització, no es descarta que la prova es pugui celebrar qualsevol dels dies, veient les previsions, fins i tot que es pugui avançar al dijous 27, per assegurar les millors condicions del terreny. Aquest dilluns s’ha presentat a Barcelona l’esdeveniment, que ha comptat amb la presència dels riders espanyols Aymar Navarro (esquí) i Núria Castán (snowboard), que han explicat les bones sensacions que tenen a l’hora d’afrontar la prova andorrana. L’acte ha comptat amb la presència del director de màrqueting de Grandvalira Resorts, David Ledesma, del director comercial d’Andorra Turisme, Joaquim Tomàs, i del president i director general de Freeride World Tour, Nicolas Hale-Woods.

El calendari de Freeride World Tour arriba a l’equador amb la prova d’Ordino Arcalís. A l’espera que es compleixin les nevades previstes per als pròxims dies, la finestra meteorològica està molt oberta, i l’organització confirmarà la decisió final en els pròxims dies, tenint en compte les condicions anunciades. Fins i tot no es descarta que la prova es pugui desenvolupar aquest dijous, si l’organització estima que les previsions són les millors dins les possibilitats. No obstant això, no es descarta cap altra data, allargant la incertesa característica d’aquesta prova, fins al 4 de març.

Pel que fa al lloc, totes les possibilitats són possibles, tal com ha recordat Hale-woods: “Arcalís és un lloc que ofereix moltes opcions, que s’adapta a totes les condicions de neu i que mai falla”. En la mateixa línia s’ha mostrat Ledesma, que ha recordat que la prova s’ha desenvolupat de manera consecutiva durant 6 anys i fins i tot ha albergat proves de les estacions de Fieberbrunn i Chamonix en altres edicions. Per això, tot i que no ha estat un hivern amb grans nevades, el desenvolupament de la prova veient les previsions segueix en peu. Un fet a destacar és que serà la primera prova del circuit 2020 que es retransmetrà en directe a tot el món. Es podrà seguir a www.freerideworldtour.com

Un any més, l’organització ha lloat l’hospitalitat d’Andorra, on “els riders se senten com a casa, i tenen molt bones sensacions”. A més, també s’han mostrat molt contents de tenir representants d’aquesta part d’Europa. De la seva banda, el representant d’Andorra Turisme ha recordat que aquest esdeveniment serveix per junts poder posicionar el país com un dels destins de freeride més importants del món, mostrant-se convençut que la meteo finalment acompanyarà i que la prova serà un èxit.

Així mateix, David Ledesma s’ha mostrat molt content amb la trajectòria de la pràctica de la disciplina, “ja que la comunitat freerider al Pirineu segueix creixent’’, i mostra d’això és la incorporació de Núria Castán a la competició. De la seva banda, el rider aranès Aymar Navarro ha aprofitat la cita per explicar que té molt bones sensacions amb la prova d’Arcalís, i que s’està recuperant i treballant amb intensitat després de la caiguda que va patir a la prova del Canadà, per arribar en les millors condicions. Així mateix s’ha mostrat Castán: “estic molt motivada per aconseguir un bon lloc en la que ha estat durant cinc anys casa meva, i on he aconseguit molt bones posicions a les competicions”. La rider ha reconegut que tot i que acumula més de 50 proves a la seva carrera esportista, “el salt a la categoria elit l’ha agafat per sorpresa, ja que el nivell és molt més alt del que esperava”.