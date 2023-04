La Bicianciana de Coll de Nargó arriba a la desena edició

Anuk Alsina i Albert Aubet, amb el cartell de la 10a Bicianciana (RàdioSeu)

La Bicianciana de Coll de Nargó arribarà enguany a la 10a edició. La cursa de ciclisme retro més veterana de l’Alt Urgell celebrarà aquesta fita el 7 d’octubre vinent. Per a l’ocasió, s’ha imprès un cartell commemoratiu, elaborat per la jove artista urgellenca Anuk Alsina.

El pòster s’ha donat a conèixer al local Vélo Cafè de la Seu d’Urgell. La Bicianciana va néixer amb l’objectiu de reunir a la comarca aficionats al ciclisme que disposin de bicicletes antigues, ja siguin adquirides, restaurades o bé cedides per familiars o amics. Des dels seus inicis, aquesta trobada ha combinat l’àmbit purament esportiu amb la vocació de reivindicar el passat d’aquest esport. Per això, els participants també exhibeixen per a l’ocasió mallots, gorres o d’altres materials de dècades enrere.

L’any passat, la ruta va passar pels colls de Montanissell i de Bóixols i ja s’hi va celebrar els deu anys d’existència de l’esdeveniment, malgrat que era la 9a edició, perquè la del 2020 no s’havia pogut fer a causa de la pandèmia.

En aquest mateix acte, també s’ha presentat una nova edició de l’altra marxa clàssica de la comarca, la Camins de Llet, que es durà a terme d’aquí a un mes: el 21 de maig. L’edició zero d’aquesta trobada, que transcorre per l’entorn de la Seu, es va fer l’any 2016. A la presentació d’ambdues proves, a més d’Anuk Alsina, hi han pres part Albert Aubet, Ferran Queralt, Guillem Sánchez i Jordi Majoral.

Aquestes bicicletes tenen força diferències amb les actuals i la més evident és el que el canvi està situat al quadre, just a sota el manillar. També tenen menys pinyons, però els plats tenen més dents, per la qual cosa costa més agafar cadència. Un altre tret característic és que el peu va a dins el pedal, tot i que hi ha aficionats que prefereixen no portar aquesta mena de pedal, per a tenir així més llibertat a l’hora de posar el peu a terra.