La Biblioteca Sant Agustí manté el servei de préstec malgrat tancar l’accés a les sales de lectura

A causa de les noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19 a Catalunya, la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell ha hagut de tancar l’accés a les diferents sales de lectura. No obstant, però, continua oferint el servei de préstec i el servei de préstec interbibliotecari, així com el servei d’informació bibliogràfica.

L’horari de funcionament de la biblioteca segueix sent l’habitual: dilluns, dimecres i divendres, de 15 a 20 hores; i dimarts, dijous i dissabtes, de 9 a 14 hores.

Per tal de poder recollir documents en préstec cal demanar-los a través del formulari específic de la pròpia pàgina web (http://bibliotecasantagusti.cat/reservadoccovid.php) i demanar també dia i hora. Els usuaris seran avisats quan la biblioteca tingui els documents preparats.

Es pot consultar el catàleg des de la web:http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/search~S122*cat

Respecte a les activitats culturals que organitza la biblioteca passen a ser en format virtual. Val a dir que en cadascuna d’elles s’especificaran els enllaços per accedir-hi.

Per altra banda, cal recordar que es poden demanar lots específics per a infants, dient el nom i cognoms, l’edat i el tipus de llibres que es desitgi o si es prefereix un lot sorpresa.

La Biblioteca Sant Agustí recomana que se segueixi les xarxes socials per tenir la informació actualitzada sobre els serveis i activitats que es portaran a terme.