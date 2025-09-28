La Biblioteca d’Escaldes acull la presentació de l’últim llibre de la poetessa Manoella de Calheiros

Tal com ja vàrem anunciar en una prèvia, en aquest mateix mitjà, el passat dia 11 de setembre, es va presentar a la Biblioteca d’Escaldes-Engordany, el darrer poemari de l’escriptora Manoella De Calheiros, amb el títol de “Ruínas com Pedras d’Açucar”.
El pròleg del llibre ha estat realitzat per un gran amant de la poesia, Don Fernando Manuel Armada Garcez, que empra el llenguatge sota la línia de la grafia antiga. I entre altres coses ens diu que la expressivitat narrativa de l’autora apropa l’anima a la poesia, talment com una abraçada eterna i alhora porta el món a estimar-se, tal com Manoella de Calheiros manifesta en gran nombre dels seus quasi dos-cents poemes.
La presentació de l’escriptora i poetessa Manoella de Calheiros va anar a càrrec del cònsol de Portugal, Dr. Duarte Nuno Pinto da Rocha qui, alhora, va parlar del recorregut literari de l’autora que, entre altres obres, compta amb els llibres “Memoris e Afetios: Á Janela do tempo”, “Poesia 2016”, “Horizonte de Ausência”, “Poesia 2018”, “Jasmin no Limoneiro” (2020).
Manoella de Calheiros, l’any 2022 va escriure a quatre mans “As cores do Vento Incerto” (Els colors del vent incert), juntament amb el també poeta i escriptor Juli Fernández Blasi. Publicació que van aportar a l’estand de l’Associació d’Escriptors del Principat d’Andorra (AEPA), per Sant Jordi 2025.
Un altre títol de la mateixa autora és: “No Colo das Searas que ondulam” (2024) i, alhora, la prolífica escriptora ha participat en diverses antologies de Portugal, Brasil i d’America Llatina.
Recuperant el poemari ara presentat hom descobreix la riquesa temàtica de l’autora que ens trasllada des de “Negros Labirintos” (pàgina 14). Fins a “Sem pautas ou acordes” (pàgina 45). El seu “Tónico da Alma” (pàgina 64). “Nas sombras do tempo” (pàgina 129). “Sonora Sinfonia” (pàgina 134). “Rosas dos tempos” (pàgina 194). “In questionável” (pàgina 195), vers que acaba amb… “Só assim posso ver e amar os outros/ A gente que respira verdade/ Sem máscara nem complexos.
Es tracta d’un nou poemari que cal recomanar a tots els amants de la poesia i la literatura d’arreu. Per altra banda, s’ha de destacar que el llibre “Ruínas com Pedras d’Açucar” també es presentarà a finals de setembre a la ciutat natal de l’autora, a Viana do Castelo, on també l’acompanyarà el poeta Juli Fernández com a representant dels creatius i de l’Associació d’Escriptors del Principat d’Andorra (AEPA).
Text: Teresa Ventura. Membre de l’Associació de Professionals de la Comunicació d’Andorra (APCA).
Fotos cedides pel també escriptor i poeta Juli Fernández Blasi.