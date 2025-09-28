Encamp incorpora sortides boletaires a les rutes guiades i vies ferrades de tardor

El Comú d’Encamp enceta les rutes guiades i vies ferrades per a aquesta tardor a diferents espais naturals de la parròquia. L’objectiu és apropar el patrimoni natural a ciutadans i visitants a través de sortides en grup, amb guies especialitzats, per a fomentar l’esport a l’aire lliure. El programa compta amb un total de set activitats, on la novetat d’enguany són dues sortides boletaires que es realitzaran el 19 i el 26 d’octubre. En aquesta activitat, que és gratuïta, es descobreixen indrets i contrades de les valls encampadanes mentre es va atent a la caça dels apreciats bolets. La durada total de la sortida és d’unes cinc hores, aproximadament.
La consellera de Turisme i Comunicació, Verònica Solsona, ha destacat que “amb les rutes micològiques volem oferir una experiència senzilla, però profunda: reconnectar amb la nostra cultura a través de sabers que es perden i que només la transmissió viva, en contacte amb la comunitat, pot mantenir vius”. Així mateix, Solsona ha fet èmfasi al fet que la iniciativa “té com a valor afegit els guiatges que s’ofereixen” i que els grups són reduïts “per tal de poder viure les experiències amb qualitat i en connexió amb el nostre entorn natural”.
La primera activitat del programa serà una via ferrada al Coll dels Isards, al Pas de la Casa, el 4 d’octubre. El dissabte següent, 11 d’octubre, es realitzarà una ruta guiada per l’Estany Moreno mentre que el dissabte 18 d’octubre tindrà lloc la via ferrada més exigent: la de Bony d’Envalira, a Grau Roig. Finalment, el 25 d’octubre es farà la via ferrada a Clots de l’Aspra i es finalitzarà amb la ruta circular a Ensagents, l’1 de novembre.
Les propostes estan elaborades per a diferents nivells. El detall dels recorreguts, les especificitats de cada ruta i el material obligatori i opcional que cal portar es poden consultar a encamp.ad o comuencamp.ad.
Les activitats tenen aforament limitat i és necessari fer reserva prèvia a les Oficines de Turisme d’Encamp (de manera presencial o trucant al 731 000) o del Pas de la Casa (presencialment o per telèfon al 755 100).
El cost de cada sortida és de 5 euros i el punt de trobada per a iniciar les rutes o vies ferrades serà davant de les oficines de Turisme.
Es pot consultar el catàleg complet aquí.