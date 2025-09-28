La síndrome dels cabells impentinables, també coneguda científicament com a “síndrome dels cabells espinosos”, és una condició genètica molt poc freqüent que afecta principalment els infants. El seu nom, que pot semblar anecdòtic o fins i tot humorístic, descriu de manera força precisa el principal símptoma de la malaltia: uns cabells molt fins, clars, encrespats, i de textura rebel que no es poden pentinar fàcilment.
Les persones amb aquesta síndrome presenten un cabell de color ros o grisenc, sovint sec i que es disposa de manera radial des del cuir cabellut, donant un aspecte “esponjat” o “electrificat”. Malgrat la seva aparença peculiar, aquests cabells no són fràgils ni cauen amb facilitat; de fet, no està associat a problemes capil·lars greus. A mesura que els infants creixen, els cabells poden tornar-se més manejable amb l’edat i adoptar una aparença més “normalitzada”, tot i que no sempre desapareix completament.
Aquesta síndrome és causada per mutacions en gens com el PADI3, TGM3 o TCHH, implicats en la formació de la queratina i l’estructura dels cabells. Aquestes mutacions alteren la forma de la fibra capil·lar, fent que adopti una secció transversal triangular, irregular o en forma de ronyó, en comptes de la forma rodona habitual. Aquesta forma inusual impedeix que els cabells s’alienin o es puguin pentinar com és habitual.
La síndrome pot aparèixer de forma autosòmica recessiva, és a dir, cal heretar dues còpies del gen alterat (una de cada progenitor) perquè la condició es manifesti.
No hi ha un tractament curatiu, però tampoc és necessari en la majoria dels casos, ja que la condició no és dolorosa ni perjudicial per a la salut. Sovint es recomana evitar productes agressius o pentinats forçats, i es poden utilitzar productes hidratants i suaus per a millorar l’aspecte i la manejabilitat dels cabells.