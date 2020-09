La batllia admet a tràmit la querella contra Rajoy per coaccions al Govern de Toni Martí

La batllia ha admès a tràmit la demanda que l’Institut de Drets Humans va presentar contra l’expresident del govern espanyol Mariano Rajoy i els exministres Cristóbal Montoro i Jorge Fernández Diaz per coaccions al Govern d’Andorra. Aquest dilluns es va notificar a les parts demandants i és previst que també es faci als demandats via comissió rogatòria. Concretament, se’ls acusa d’haver intimidat l’executiu d’Antoni Martí amb informació que no era certa sobre BPA durant la visita oficial que van fer el 8 de gener del 2015 precipitant la intervenció de BPA.