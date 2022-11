La 9a Caminada recapta 9.800 euros per a la lluita contra el càncer

La 9a Caminada contra el Càncer ha recaptat un total de 9.801,84 euros, una xifra gairebé idèntica a la de l’any passat. Aquest import és la suma dels diners recaptats amb les vendes de la samarreta oficial, que ascendeixen a 9.101,84 euros, i dels 700 euros aportats per la Fundació Jacqueline Pradère.

En aquesta edició els ingressos s’han mantingut però ha augmentat notablement el nombre de samarretes venudes. Enguany han estat 1.303, mentre que l’any anterior van ser 1.150. Això implica que més gent s’ha abocat a la causa de la lluita contra el càncer, tot i que l’aportació mitjana ha estat més baixa, a causa, probablement, de la situació de crisi i encariment dels preus que estem vivint (cal recordar que la samarreta no té un preu establert sinó que se’n paga la voluntat).

El nombre de participants a la Caminada, per la seva banda, ha estat al voltant de 1.000, una xifra considerable si tenim en compte que el dia es va aixecar plujós. Per fortuna, en aquesta edició i, per primer cop, esperava als caminants a la Plaça del Poble d’Andorra la Vella una tassa de brou calent.

El xec ha estat lliurat al president d’Assandca, Josep Saravia, que ha agraït la implicació de les entitats en l’organització de l’acte, ja des de la primera edició, celebrada el 2014.

“La Caminada contra el Càncer, que és l’esdeveniment més gran que organitzem, és un projecte concebut i executat a tres bandes. Cada edició la treballem a fons les tres parts buscant maneres d’arribar al màxim de gent, ja que compartim l’objectiu d’obtenir recursos per a facilitar la vida de les persones que pateixen càncer”, ha afirmat Saravia.

“Els dos últims anys hem ratllat la línia dels 10.000 euros de recaptació i ens agradaria superar aquest llistó en aquesta propera edició”, ha explicat el president d’Assandca.