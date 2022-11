L’Unicef – Comitè d’Andorra torna amb la seva edició dels Encants Vintage 2022

Els propers dimecres i dijous, dies 23 i 24 de novembre, se celebrarà la desena edició dels ENCANTS VINTAGE d’Unicef, un mercat solidari de moda de marques d’alta gamma amb articles donats per particulars. El seu horari serà de les 11 a les 19 hores i s’ubicarà a l’Hotel Delfos.

En aquesta edició es podran trobar peces i accessoris per a dona, home i infant i “no faltaran una àmplia selecció de peces de prestigi de firmes com Chanel, Prada, Gucci, Yves Sant Laurent, Brunello Cucinelli, Carolina Herrera, Valentino, totes a preus irresistibles”, segons indica Unicef.

“Els interessats també trobaran marques més accessibles com Hugo Boss, Custo, Jott, Yerse, Lole, Zara i Mango, entre d’altres”, afegeix l’ONG. Val a dir que moltes de les peces han estat donades per influencers i persones a nivell particular com Patricia Sañes, periodista i influencer amb més de 166.000 seguidors a Instagram, ambaixadora de l’esdeveniment. Les donacions obtingudes es destinaran a frenar els efectes del canvi climàtic a Madagascar.

A Madagascar el 57% de les persones depenen d’aigües superficials o fonts no autoritzades per a recollir aigua, la tercera taxa més alta del món. A mesura que la sequera empitjori, aquestes persones no tindran accés a aigua fiable. A més de l’escassetat d’aigua, el 40% de la població practica la defecació oberta. Aquesta pràctica contamina les fonts d’aigua, danya el medi ambient i permet la propagació de malalties.

UNICEF Andorra finançarà a la regió d’Androy al sud de Madagascar la construcció d’un eco-poble en el qual els infants i les seves famílies obtindran serveis d’aigua i sanejament segurs i sostenibles. L’eco-poble rebrà el 100% dels serveis d’electricitat amb energia solar per a alimentar escoles, centres de salut i serveis d’aigua. Disposaran de subministraments d’aigua sostenible per a ús domèstic, comunitari i agrícola, així com lavabos millorats per a combatre els efectes nocius de la defecació oberta.