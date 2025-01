La 8a trobada de meteoròlegs de Pal Arinsal aplega 24 professionals del temps d’arreu del món

Meteoròlegs assistents a la trobada anual de la professió a Andorra (Pal Arinsal)

L’estació de Pal Arinsal ha acollit aquest cap de setmana la 8a trobada anual de meteoròlegs, una cita ja tradicional per a molts professionals del temps que els convida a compartir experiències i coneixements durant un cap de setmana a l’estació, a la vegada que poden descobrir i gaudir de les diferents vivències que les muntanyes andorranes poden oferir.

L’esdeveniment no para de créixer en popularitat any rere any entre els assistents, i enguany han assistit fins a 24 professionals de la meteorologia que treballen en mitjans de comunicació de diferents països i regions. Així, hi han estat presents representants de mitjans de comunicació andorrans i espanyols com RTVA, TVE, Telecinco, Cuatro i La Sexta; autonòmics i locals com TV3, RAC1, Betevé, CRTVG (Galícia), CMMedia (Castella la Manxa) i EITB (País Basc), i de la resta d’Europa com Anglaterra, Escòcia, Irlanda, Països Baixos, Portugal i Polònia. A més, aquest any, i per primera vegada, la trobada ha comptat amb una representant de fora d’Europa, concretament del Brasil, amb la meteoròloga de la cadena RPC, Claudia Celli.





Xerrades i intercanvi sobre climatologia

Un dels moments més importants són les xerrades sobre meteorologia i enguany la cita ha pogut comptar amb la privilegiada presència de Carlo Buontempo, director del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus (C3S) de la Unió Europea. Buontempo és un reconegut científic i climatòleg i durant la seva presentació ha parlat de la necessitat crítica d’operativitzar els serveis climàtics per a donar suport a la presa de decisions informades. Seguidament, Vicent Altava, del Servei Meteorològic de Catalunya, ha fet una exposició sobre les danes i, concretament, de la que va afectar València el passat mes d’octubre.

Per a acabar, Laura Trapero, investigadora d’Andorra Recerca + Innovació (AR+I), ha parlat dels fenòmens meteorològics en regions muntanyoses i la seva feina per a desenvolupar eines que ajudin a mitigar els efectes del canvi climàtic en aquests entorns en la seva conferència titulada “L’anàlisi de la inversió tèrmica a la Vall Central d’Andorra i la seva interrelació amb les variables meteorològiques i contaminants”. A més, els meteoròlegs han gaudit d’una breu xerrada sobre la història d’Andorra a càrrec del coordinador d’història de l’AR+I, Albert Villaró.





Descobrint les estacions d’Andorra

La trobada de Pal Arinsal sempre té un espai per al vessant més lúdic i els meteoròlegs i meteoròlogues han pogut explorar les estacions de Grandvalira i Ordino Arcalís, a més de Pal Arinsal, on se centralitza la trobada. Així, han gaudit d’activitats diverses que han complementat les jornades, com l’esquí i l’snowboard, o les excursions en raquetes de neu. La gastronomia també forma part de l’experiència a Grandvalira Resorts i com a tal no ha pogut faltar durant la visita. En aquesta ocasió, els convidats han tastat els fabulosos arrossos de muntanya de l’Arrosseria del Tarter i la cuina d’altura del Pla de la Cot a Pal. Als vespres, han pogut gaudir de la màgica experiència dels sopars sota els estels als restaurants Coll de la Botella, de Pal Arinsal, i La Coma d’Arcalís. En aquest darrer, ubicat a més de 2.200 m d’altura, han hagut d’accedir amb motos de neu, convertint la vetllada en tota una aventura.