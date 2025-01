Altells, ideals per a guanyar espai

L’altell és una bona solució per a guanyar espai (AMIC)

Aprofitar l’espai vertical a la llar s’ha convertit en una tendència en alça, especialment en habitatges amb sostres alts. Els altells són la solució perfecta per a guanyar metres útils sense necessitat de reformes invasives. Aquest recurs arquitectònic permet transformar zones poc aprofitades en espais funcionals com dormitoris addicionals, oficines o zones d’emmagatzematge.

Un dels grans atractius dels altells és la seva versatilitat. Segons el disseny i els materials, es poden integrar perfectament en diferents estils decoratius, des de l’industrial fins al minimalista. A més, incorporar-los no només millora la funcionalitat, sinó que també aporta un toc original i modern a l’estança.

Per a aprofitar-ne l’ús, és fonamental planificar bé l’estructura. Escollir una escala compacta, com una de caragol o de tipus biblioteca, ajuda a optimitzar l’espai disponible. També cal avaluar l’alçada mínima necessària per a garantir la comoditat i complir amb les normatives de seguretat.

Els altells són una excel·lent alternativa per a aquells que busquen solucions creatives i pràctiques per a habitatges petits o espais amb grans alçades. La seva implementació no només multiplica els usos de la llar, sinó que també afegeix valor estètic i funcional a qualsevol habitatge. A més, ofereixen una manera intel·ligent de fer que cada racó de la casa sigui útil i adaptat a les necessitats del moment.





Per Tot Sant Cugat