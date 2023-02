La 4a edició de la campanya ‘Canya als museus’ s’impulsa amb creadors, artistes i productors del país

Cartell de la nova edició Canya als museus (Govern d’Andorra)

L’Àrea de Museus i Monuments del Ministeri de Cultura presenta la 4a edició de Canya als museus, la programació d’activitats dels museus gestionats pel Govern que té l’objectiu de dinamitzar els espais i oferir activitats diferents per a visitar els museus d’una manera innovadora i atractiva. La programació que ara es presenta té una durada de febrer a juny d’enguany i aborda múltiples temàtiques per a connectar amb audiències diverses, tot i que es fa un èmfasi especial en l’art romànic, amb la 2a edició de les Jornades d’art romànic.

Així mateix, la proposta d’activitats manté els tastos de productors locals i propostes més agosarades, com el taller de maquillatge de fantasia, una xerrada sobre l’art del tatuatge i microteatre reflexiu. Les activitats programades, també proposen fer una nova mirada en clau de gènere a la Farga Rossell des d’una òptica femenina. Les diverses propostes s’han impulsat en col·laboració amb creadors, artistes i productors d’Andorra.

La majoria de les activitats tenen un aforament restringit per les limitacions arquitectòniques dels museus, però també per a oferir una experiència de qualitat a l’espectador. Per aquest motiu, cal fer reserva prèvia amb una antelació màxima de 15 dies a l’adreça reservesmuseus@govern.ad o al telèfon (+376) 836 908.

La 4a edició de la proposta agafa el relleu de la 3a, que es va celebrar del setembre de 2022 al gener del 2023, on hi van passar un total de 1.088 assistents per les múltiples activitats programades. La majoria de les propostes s’han omplert amb públic del país, que ha assistit a més d’una activitat. Per tant, s’ha fidelitzat la participació dels ciutadans. Una de les activitats que va tenir més acollida va ser el festival de màgia de l’Era del Raser, que es va celebrar del 8 al 16 d’octubre del 2022.





La programació, al detall

Taller d’elaboració d’espelmes. A càrrec d’Autèntic Abelles

Dissabte 11 de febrer, a les 11 h, al Museu Casa Rull. Preu: 6 €.





Taller “Maquillatge de fantasia i efectes especials”. A càrrec de Cristina Pedragosa

Dissabte 18 de febrer, a les 12 h i a les 16.30 h, a l’Era del Raser d’Ordino. Recomanat a partir de 12 anys. Activitat gratuïta i inscripció en parella.





Màgia i el que sorgeixi. A càrrec de Marc Ferrer, il·lusionista

Dissabte 25 de febrer, a les 20 h, a l’exposició “Abracadabra, il·lusionisme i màgia a cal Plandolit”.

Inclou una breu visita a l’exposició “Abracadabra, il·lusionisme i màgia a cal Plandolit”. Recomanat a partir de 12 anys. Preu: 6 €.





Les dones i les fargues: una història oblidada, visita en clau de gènere. A càrrec d’Edgar Oto

Dijous 9 de març, a les 18 h i a les 19 h, a la Farga Rossell. Tarifa habitual.





Taller d’introducció a la restauració de mobles. A càrrec d’Ingrid Forell

Dissabte 18 de març, a les 12 h, al Museu Casa Rull. Preu: 6 €.





Concurs fotogràfic transfronterer de la Ruta del Ferro als Pirineus

Del 25 de març al 22 d’abril del 2023.

Els dies 6 i 7 de maig, celebració de la Ruta del Ferro als Pirineus.

Més informació: www.rutadelferroalspirineus.ad





Tast de xocolata. A càrrec de Xocland

Dissabte 25 de març, a les 12 h, a la Casa Rull. Preu 6 €.





“A la recerca dels ous de Pasqua”

Divendres 7 i dissabte 8 d’abril, de les 10 h a les 14 h i de les 15 h a les 18 h, al Museu Nacional de l’Automòbil, al Museu Casa Rull i al Museu Casa d’Areny-Plandolit. Tarifa habitual.





Concert del grup Isolda

Dissabte 15 d’abril, a les 20 h, a l’Espai Columba. Activitat gratuïta.





Taller de punts de llibre de Sant Jordi

Dissabte 22 d’abril, de les 11 h a les 13 h i de les 16 h a les 18 h, davant de la façana de la Casa d’Areny-Plandolit. Activitat gratuïta.





Aquest sol hi és per a tots (microteatre per a reflexionar sobre la migració al Mediterrani). Dramatúrgia de Martí Costa i interpretació de Núria Bonet, Martí Costa i Elena Santiago

Diumenge 30 d’abril, a les 11 h i a les 12 h, a l’Espai Columba. Preu: 6 €.





L’art dels tatuatges. Xerrada a càrrec de Mireia M. N.

Dimecres 3 de maig, a les 19 h, a l’Espai Columba. Activitat gratuïta.





2a edició de les Jornades d’art romànic

· Taller de música medieval a càrrec d’Antoni Madueño, dissabte 13 de maig, a les 12 h, a l’Espai Columba. Preu: 6 €, gratuït per als infants.

· El bestiari romànic, ‘lectio moralis’. Xerrada a càrrec d’Alba Pampalona, historiadora de l’art, dijous 18 de maig, a les 19 h, a l’Espai Columba. Activitat gratuïta.

· Què significa el lleó de la Cortinada? Visita nocturna a l’església de Sant Martí de la Cortinada, divendres 19 de maig, a les 19 h. Activitat gratuïta.

· Tallers d’art romànic per a infants. Dissabte 20 de maig, de les 10 a les 14 h, i de les 15 a les 18 h, a l’Espai Columba. Activitat gratuïta.

· Entrada gratuïta als museus gestionats pel Govern d’Andorra el 18 de maig amb motiu del Dia internacional de museus.





Taller “Descobreix què hi ha darrere d’un sabó natural”. A càrrec de Capricho de Luna

Dissabte 27 de maig, a les 11 h, al Museu Casa Rull. Preu: 6 €.





El somni de Don Guillem. Visita nocturna al Museu Casa d’Areny-Plandolit

Dijous 1 de juny, a les 20 h, al Museu Casa d’Areny-Plandolit. Activitat gratuïta.





L’Andorra convulsa de la Segona Guerra Mundial: passadors, deportats i pena de mort. Xerrada a càrrec de Jorge Cebrián, historiador

Dimarts 6 de juny, a les 19 h, a la Farga Rossell. Activitat gratuïta.





Conèixer els nostres avantpassats mitjançant un simulador de recerca arqueològica. A càrrec de Gerard Remolins / Regirarocs

Diumenge 11 de juny, a les 12 h, a la Farga Rossell. Recomanat a partir de 8 anys. Preu: 6 €, gratuït per a infants.