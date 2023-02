Detencions per agressió, possessió de droga i positiu per alcoholèmia

Unes manilles (Policia d’Andorra)

Aquest cap de setmana, en un local d’oci nocturn d’Andorra la Vella, agents policials van arrestar un veí de les vals, de 22 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per donar un cop de puny a un altre home, que hauria quedat inconscient durant una estona. El mateix dissabte també a la capital, però al vespre, la Policia va detenir un home i una dona, també veïns del Principat, de 51 i 45 anys per agredir-se mútuament al seu domicili.

D’altra banda, diumenge de matinada es va arrestar al Pas de la Casa un home no resident de 25 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública i d’un delicte contra la llibertat. L’home va entrar en un local d’oci nocturn que estava a punt de tancar i, quan li van indicar que havia de marxar, va començar a llençar taules i cadires a terra amb agressivitat. En el moment en què els agents van intervenir, l’home els va amenaçar de mort i va empentar un d’ells.

Els darrers dos dies, també, la Policia ha detingut dos homes més, tots dos veïns d’Andorra, per possessió de drogues. Un d’ells, de 39 anys, va ser arrestat al Pas de la Casa amb 3,6 grams d’MDMA repartits en tres embolcalls. A l’altre, de 51 anys, se’l va detenir a la frontera del riu Runer per introduir 1,3 grams de cocaïna.

Finalment, pel que fa a la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues, a més del conductor del cotxe on viatjava l’home arrestat amb una arma de foc (un bolígraf pistola), la Policia ha detingut quatre persones més durant el cap de setmana. Es tracta d’una dona veïna del Principat de 68 anys amb una taxa d’1,59, un home també veí d’Andorra, de 25 anys, per un positiu d’1,28; i dos no residents de 40 i 26 anys amb 1,14 i 1,16 grams d’alcohol per litre de sang respectivament.