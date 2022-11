La 3a edició de ‘L’esport ens connecta’, en format presencial i amb activitats durant tres dies

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i el secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz, han presentat aquest dilluns la tercera edició de ‘L’esport ens connecta’, les trobades de debat i diàleg amb la participació activa del sector de l’esport que enguany se celebraran de manera presencial durant tres dies. La trobada agafa el relleu definitiu de la Nit de l’esport.

La voluntat, per tant, és dedicar al món de l’esport un espai de retrobament entre les diferents federacions i esportistes del país, així com per a reconèixer els resultats de la temporada. Així, ‘L’esport ens connecta’ es consolida com la trobada anual de l’esport del país amb xerrades, presentacions, i formacions en línia adreçades a les entitats esportives, als esportistes i al públic en general.

Entrant al detall, la tercera edició de ‘L’esport ens connecta’ se celebrarà al llarg de tres dies els propers 28 de novembre, 1 i 2 de desembre amb xerrades de persones referents del món de l’esport internacional, conferències sobre temàtiques d’actualitat esportiva i una àmplia jornada de col·laboració entre entitats.

‘L’esport ens connecta’ començarà el dilluns 28 de novembre a partir de les 19 hores amb l’acte institucional, a l’Auditori Nacional d’Ordino, de lliurament de premis del Programa ARA en reconeixement dels millors esportistes de la temporada. Durant l’acte també es presentarà el projecte d’ampliació del Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino.

Una vegada finalitzi aquesta cerimònia, a les 20.30 hores, es durà a terme una xerrada oberta al públic a càrrec d’Almudena Cid, ex gimnasta rítmica que va competir amb la selecció nacional espanyola i va participar en quatre Jocs olímpics: Atlanta 1996, Sidney 2000, Atenes 2004 i Pequín 2008. La conferència se centrarà en la importància de les eines en l’esport d’alt rendiment.

El dijous 1 de desembre se celebrarà l’activitat de cohesió dirigida a entitats esportives federades. Aquesta es dividirà en dues sessions: una de matí a les 10.30 hores, i una de tarda a les 18 hores. A càrrec de la psicòloga esportiva especialitzada en alt rendiment, Meritxell Bellatriu, les dues sessions tindran lloc al Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino.

Finalment, el divendres 2 de desembre a les 19 hores al Bici Lab Andorra –ubicat a Andorra la Vella– hi ha prevista una xerrada oberta al públic general sobre la diabetis i l’esport. Anirà a càrrec de Georgina Agell, ciclista i creadora de la marca ‘Con diabetes también se puede’, i de Beatriz García, corredora de muntanya i triatleta amb diabetis, que comptaran amb la col·laboració de Madhu Jethani, presidenta de l’Associació de Diabètics d’Andorra.