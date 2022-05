La 2a Jornada Jove de la Seu d’Urgell canvia d’ubicació per mostrar el talent dels joves del territori

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha presentat aquest divendres la programació de la 2a Jornada Jove que se celebrarà el dissabte 4 de juny. Tal com han explicat l’alcalde urgellenc, Francesc Viaplana, i el regidor de Joventut Joan Llobera, la segona edició d’aquesta jornada jove canvia d’ubicació respecte a l’any passat, que va tenir lloc a la plaça del Codina, per celebrar-se a la plaça de Joan Sansa. Aquest canvi respon a l’augment del volum de joves que hi volen participar per poder mostrar el seu talent a la societat urgellenca.

A més, enguany la jornada jove tindrà unes activitats prèvies que tindran lloc divendres 3 de juny, a partir de les sis de la tarda, al passeig Joan Brudieu: una gimcana, un sopar i música en directe.

En la presentació, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, ha manifestat que “l’any passat vam organitzar la primera jornada jove, que va ser un èxit de participació, i vam veure que aquesta activitat havia arribat a la Seu per quedar-se i continuar creixent, per això enguany té més participació amb una programació més extensa. Estem molt contents de celebrar aquesta jornada pel jovent i amb el jovent”.

Per la seva part, el regidor de Joventut Joan Llobera ha explicat que “aquesta segona jornada jove és el fruit de la primera que vam celebrar l’any passat, que va ser tot un èxit d’organització i participació, i que enguany presenta novetats com la seva ubicació”. Llobera ha abundat en aquest aspecte que la plaça Joan Sansa i el passeig Pasqual Ingla disposen de més espai per poder dur a terme les diferents activitats que hi ha programades.

Respecte a l’objectiu principal de la jornada, el regidor de Joventut ha remarcat que “és una jornada on volem donar visibilitat al jovent de la Seu i de la comarca. Tenim molta sort perquè els i les joves són molt actius, tant a escala esportiva, cultural, musical, entre altres disciplines. Per això volem donar l’oportunitat a aquest jovent que pugui mostrar davant de tota la Seu tot el seu talent”.

2a Jornada Jove

Per divendres 3 de juny hi ha preparat un programa previ a la mateixa jornada jove amb una activitat organitzada per la futura associació de joves “Centre Alpí Universitari”, liderada per quatre estudiants d’INEFC. Es tracta d’una gimcana amb el nom ‘Expedició al 800’ que tindrà el ‘camp base’ al passeig Joan Brudieu. Els i les joves es podran apuntar en grups de 8 per assolir 8 cims, 8 fites, fins a aconseguir el cim més alt, el de 8.000 metres. Aquestes proves es realitzaran al Parc del Valira.

Finalitzada aquesta activitat esportiva, tindrà lloc una actuació musical i un sopar jove al peu del passeig. El menú del sopar serà truites amb pa de pagès. Les inscripcions a la gimcana i al sopar es faran aquella mateixa tarda al passeig.

El plat de la jornada jove tindrà lloc dissabte 4 de juny amb activitats durant tot el dia a la plaça de Joan Sansa amb estands de joves emprenedors del territori: joies artesanals, esports, música, il·lusionisme, art, gastronomia, entre altres.

Al matí, hi haurà demostracions de vòlei, zumba, ioga, dansa contemporània, futbol femení 3×3, entre altres activitats. També hi haurà tallers a càrrec d’ALLAU i La Tartera, de grafits i murals amb B:K, una jove pintant en directe, una altra jove elaborarà pastissos creatius també en directe, i un llarg etcètera.

Com a novetat d’enguany, hi haurà una convidada especial, Laia Pi, esportista urgellenca de trial (motociclisme), a qui se li farà una entrevista en directe per tal que expliqui la seva experiència i tothom li pugui fer preguntes.

A la tarda, tindrà lloc l’activitat ‘Na empenyent’, organitzada per dos joves del territori que faran entrevistes a altres joves amb talent. Les entrevistes seran en directe i amb públic.

També està programada una actuació musical a càrrec d’un grup jove de la Seu d’Urgell, Flanders.

La 2a Jornada Jove culminarà amb l’actuació d’un Dj i una festa Holly, amenitzada per joves artistes de l’Escola de Teatre de la Seu.

Val a dir que, durant tota el dia, es comptarà amb la participació de Joan Roqué, un jove speaker urgellenc, que anirà ambientant aquesta segona jornada jove de la Seu d’Urgell.