El CTEO es converteix en el centre neuràlgic de l’esportista federat i becat

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i el secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz, han presentat a la premsa els nous serveis integrals que acull el Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino (CTEO) per continuar avançant en l’objectiu de convertir la instal·lació en el centre de referència per a l’esportista.

En l’actualitat, tal com ha explicat Riva, ja estan en funcionament els serveis d’àpats, de preparació física, de readaptació així com la posada en marxa del gimnàs amb noves màquines. “Volem oferir, en un sol espai, tots els serveis necessaris perquè els esportistes federats, d’alt nivell i becats puguin desenvolupar el seu entrenament i creixement diari de la manera més professional possible”, ha destacat.

Així mateix, i seguint amb el full de ruta marcat pel projecte, al juny estarà disponible també el servei de nutrició i psicologia esportiva. Es preveu que a la tardor es pugui disposar del servei de medicina esportiva i fisioteràpia. La finalitat del projecte, integrat al pla de Govern Horitzó23, és convertir el CTEO com a centre neuràlgic per a l’entrenament dels esportistes d’alt nivell, de tecnificació i becats per poder oferir un servei integral per a la millora del rendiment esportiu.

El projecte, a més, permet també abordar i solucionar la situació actual on moltes de les federacions nacionals que no disposen de professionals específics per millorar la condició física dels seus esportistes. D’aquesta manera, amb els nous serveis, les beques i subvencions a les federacions, en alguns casos, es vincularan a la utilització de l’esportista del CTEO.

La remodelació i integració de serveis al CTEO té un impacte per prop de 300 esportistes que actualment en podrien disposar. De fet, des del 2019, moment que es van iniciar els treballs de renovació dels serveis, els usuaris del centre d’Ordino s’han incrementat al voltant d’un 70%. La ministra també ha destacat que més enllà de l’impacte nacional, el projecte també preveu promocionar la instal·lació com a centre de referència per a estades esportives d’alt nivell a Andorra.

Per treballar el projecte s’han mantingut reunions de treball amb el Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallés (CAR), un model d’èxit esportiu, així com s’ha recollit informació per part dels professionals nacionals amb experiència en el sector i en el creixement dels esportistes.

Conveni amb el Col·legi de Dietistes Nutricionistes d’Andorra i amb el Col·legi de Psicòlegs

En la línia d’ampliació dels serveis concentrats al CTEO, aquest divendres la ministra Riva ha ratificat dos nous convenis. Per una banda, amb el Col·legi de Dietistes Nutricionistes d’Andorra (CDNA) per oferir un servei de nutrició esportiva, i per l’altre amb el Col·legi de Psicòlegs d’Andorra (COPSIA), per donar el servei de psicologia esportiva. Un servei que es preveu disponible a partir d’aquest mes vinent de juny.

L’objectiu dels dos convenis és vetllar per l’alimentació correcta dels esportistes així com per la recuperació d’aquests darrers vinculada amb l’elevada exigència física que requereix l’esport d’alt nivell. Així mateix, amb el conveni amb COPSIA s’assoleix la voluntat de vetllar i cuidar l’estat mental correcte dels esportistes per assolir els màxims finalitat possibles.

Així mateix, i tal com es destaca als dos convenis, l’equip multidisciplinari de professionals treballarà directament amb tècnics de les federacions esportives i els mateixos esportistes, sota la supervisió del Departament d’Esports de la Secretaria d’Estat d’Esports, de CDNA i del COPSIA per aconseguir la millora del rendiment esportiu i per aconseguir que l’esportista disposi dels coneixements necessaris sobre l’alimentació correcta al llarg de la seva carrera esportiva i pugui tenir cura del seu estat psicològic.