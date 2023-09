Cartell de la 21a edició del Festival de titelles d’Encamp i el Pas (Comú d’Encamp)

El Festival de Titelles d’Encamp i el Pas de la Casa del tercer cap de setmana d’octubre es presenta amb 9 propostes basades en temes d’actualitat que conviden als petits espectadors a fer reflexions al voltant de temes com la tecnologia, el medi ambient, els valors, la relació entre veïns i els primers passos de la socialització, entre altres.

El Festival de titelles d’enguany, que arriba a la 21a edició, ha previst vàries sessions per als centres educatius, que tindran lloc dijous o divendres, i sis sessions per a tothom que vulgui durant el cap de setmana. Aquestes representacions es faran a les sales de festes d’Encamp i del Pas de la Casa. De totes les representacions, només dues són de pagament (s’especifica en el programa). Aquestes tenen un preu de 5 euros per als infants i 10 euros per als adults. Les entrades ja es poden adquirir a comuencamp.ad.

Jean Michel Rascagnères, cònsol menor d’Encamp, ha agraït “la col·laboració cultural amb les dues ambaixades”, de França i Espanya, per a dur a terme el Festival de Titelles. A més, ha afegit que s’ha fet una programació “pensant en temes d’actualitat i d’interès per a tota la ciutadania”.

Per la seva part, l’ambaixador de França a Andorra, Jean Claude Tribolet, ha destacat que l’obra francesa que es podrà veure durant el Festival està especialitzada “en el teatre d’ombres. Aquest antic art encaixa molt bé amb l’imaginari infantil i, a més, l’espectacle estimularà la socialització dels més petits”.

Finalment, l’ambaixador d’Espanya a Andorra, Carlos Pérez-Dessoy ha volgut agrair “al Comú d’Encamp, amb el qual tenim molt bona relació des de fa temps i que ens permet participar en una activitat com aquesta, on permet que les titelles continuïn vivint amb la seva màgia tant per als infants com per als adults”.





Detall de les obres del Festival de Titelles d’Encamp i del Pas de la Casa

Dijous 12 d’octubre i divendres 13 d’octubre – “Le petite musique de Makao”, de la Cia L’ombrine et les Fantascope

En l’espectacle hi haurà pantalles en forma d’arbre que simularan estar a la sabana. L’ombra i els llums de l’escenari il·luminaran la decoració amb tocs ajustats i donaran pas a la història del Makao, un mico desobedient. La seva mare el renya tot sovint. Enfadat, es refugia en un arbre on coneix una girafa, un lleó i una granota. Junts, crearan un concert de música…

Aquest espectacle tracta de la socialització del nen. L’acompanyen música i colors càlids, suavitat en la interpretació amb passatges humorístics a l’abast dels més petits. L’obra es fa en col·laboració amb l’ambaixada de França a Andorra i la representació serà exclusivament per als centres escolars d’Encamp i del Pas de la Casa.





Divendres 13 d’octubre – “Error 404”, d’Ángeles de Trapo

Error 404 és un espectacle sense paraules dirigit a infants i joves, un públic cada vegada més habituat a les noves tecnologies, com Steve, el personatge principal. Es tracta d’un jove comú i corrent amb una vida simple i rutinària submergit cada cop més a un món ple d’aparells tecnològics.

Aquesta delicada i emotiva obra convida a reflexionar sobre el valor de la vida i les meravelles que ofereix i que moltes vegades es passa per alt. Steve, atrapat en una rutina tecnològica, comet un error inesperat que canviarà la seva vida. La representació es fa en col·laboració amb l’ambaixada de d’Espanya a Andorra i tindrà lloc exclusivament per a centres escolars.





Dissabte 14 d’octubre a les 17:00 a Encamp – “Rigoberta i el Windigo”, de Kali Teatre

Una comunitat indígena lluita contra el Windigo, una criatura que devora el territori. Una àvia i la seva neta emprenen una aventura per a recuperar el que és seu. Rigoberta i el Windigo és un clam d’amor a la Terra, una llegenda indígena sobre medi ambient, canvi climàtic, consum responsable, drets humans i drets dels infants, que empodera a canviar el món. Perquè cada petita acció és important! Aquest espectacle és de pagament. El preu és de 5 euros per als infants i 10 per als adults.





Dissabte 14 d’octubre a les 17:00 al Pas de la Casa- “Joc de cadires”, de Cal Teatre

Una família s’asseu a taula. Cadascú ocupa la seva cadira i el seu lloc, com s’ha fet sempre. I ningú es pregunta qui li va assignar aquest lloc ni perquè, com passa amb les coses que simplement són “així”. Però, què passaria si un dia algú s’asseu en un lloc diferent al que li toca?

“Joc de cadires” parla sobre la relació entre les persones i les cadires i com el lloc que cadascú ocupa condiciona el punt de vista: tot depèn de la cadira des de la que es miri. En aquest espectacle familiar s’exploren els límits de les cadires precisament com això, com un joc, un intercanvi de llocs, de punts de vista que porten de forma irremeiablement a experimentar una de les capacitats humanes més importants per a comprendre al món i als que ens envolten: L’empatia. Aquest espectacle és gratuït.





Dissabte 14 d’octubre a Encamp i diumenge 15 d’octubre al Pas de la Casa, a les 18:00 – “L‘oníric món de dins”, d’Holoqué

Una peça breu per a tots els públics en què un actor-manipulador interactua amb titelles hologràfics i objectes. El protagonista, Hakan, s’adona que el seu interior és buit. La seva llum s’ha apagat. Aquí inicia un viatge per a recuperar la llum, un camí que compartirà amb diversos objectes personals que prenen vida i amb hologrames reals a través del món oníric. Una aventura que té lloc dins un teatret amb capacitat per a 16 persones construït amb materials reciclats i amb una estètica inspirada en la tradició inca.

L’oníric món de DINS es va estrenar a Fira Tàrrega 2016 i ha estat participant en diferents fires i festivals de Catalunya, Taiwan, Dinamarca, Suècia, Luxemburg, Regne Unit, Romania, Alemanya, Bèlgica, Turquia, Portugal i Espanya. Aquest espectacle és gratuït i es complementa amb un taller interactiu per als assistents.





Diumenge 15 d’octubre a les 17:00 a Encamp – “Sarau” · Princep Totilau

“Sarau!” Explica la història d’uns veïns que, a última hora, es veuen obligats a suspendre els actes de la Festa Major. Per a evitar-ho, decideixen perdre la vergonya i pujar a l’escenari ells mateixos, i interpretar tan bé com puguin música d’estils ben diferents.

En l’espectacle que entre tots crearan hi haurà òpera, rock and roll, salsa, sardanes, música clàssica, gòspel i tik-toks. Sorprenentment, els quedarà una Festa Major ben digna, i a més a més hauran aconseguit divertir, amb les seves trifulgues, els espectadors de totes les edats. Aquest espectacle és de pagament. El preu és de 5 euros per als infants i 10 per als adults.





Diumenge 15 d’octubre a les 17:00 al Pas de la Casa – “La costureta valenta”, de La casa xarop teatre

Una Costurereta valenta que va acabar amb set d’un cop i va decidir que el món havia de conèixer la seva proesa, així va començar a viatjar. La gent deia que eren set elefants, set monstres…

En veure-la com a poderosa guerrera, li van encarregar alliberar la regió d’un gegant i un terrible unicorn que atemoria als seus habitants. A canvi, rebria una fortuna i altres coses per descobrir.

Ella, amb la seva intel·ligència, superarà els reptes, aconseguint la millor de les recompenses, encara que no fora la que tots pensaven. Aquest espectacle és gratuït.