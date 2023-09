Iniciativa del Comú d’Encamp per la Setmana Europea de la Mobilitat

Imatge de la presentació del Pla de Mobilitat Sostenible del Personal del Comú d’Encamp (Comú)

Els abonaments gratuïts del bus de les Línies de Transport Nacional Regular de Viatgers, es podran fer aquest dimecres al Comú d’Encamp amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat, així ho ha anunciat el conseller d’Infraestructures i Manteniment, Xavier Fernàndez, durant la presentació del Pla de Mobilitat Sostenible del Personal als treballadors i treballadores del Comú d’Encamp com una de les accions per a sensibilitzar a la població de la necessitat d’ús dels transports col·lectius.

Aquesta acció que es durà a terme dimecres, 20 de setembre, de les 8 a les 15 hores, en col·laboració amb el Govern d’Andorra i les operadores de les línies interurbanes, pretén facilitar a la població l’accés a l’abonament i incentivar l’ús del transport públic i, sobretot, “sensibilitzar a la població de la necessitat d’emprendre accions per a aconseguir una mobilitat més sostenible i, per tant, amb menys cotxes i menys contaminació” en paraules del conseller Fernàndez.

Els interessats hauran de dur només la documentació que acrediti la residència, com per exemple la targeta de residència o passaport i la targeta de la CASS.

Xavier Fernàndez ha explicat que “el Pla de Mobilitat Sostenible ens va donar una bona diagnosis respecte la mobilitat dels treballadors, però tenim marge de millora” i, per això, una de les primeres accions ha anat pensada “en una millora conjunta com a parròquia per tal d’incentivar l’ús del transport públic facilitant a la població que pugui venir al Comú a fer l’abonament”.

Fernàndez ha recordat que s’ha creat un grup de treball amb els propis treballadors comunals per a impulsar les accions necessàries per a disminuir les emissions de CO2.

Després d’una primera reunió de treball al juny, ara “s’han programat tres sessions de presentació i sensibilització”, dues a Encamp i una al Pas de la Casa, conjuntament amb l’equip de treball comunal i amb el suport de la consultora externa especialitzada BMS. Les sessions serviran per a presentar als treballadors comunals la diagnosi i les quatre línies estratègiques: reduir els desplaçaments a la feina, augmentar els mitjans no motoritzats, incrementar la mobilitat col·lectiva i incrementar la mobilitat de baixes emissions.

El Comú d’Encamp va aprovar, el desembre passat, el Pla de Mobilitat Sostenible, amb l’objectiu de reduir les emissions d’efecte hivernacle i contribuir a assolir els compromisos internacionals de neutralitat de carboni al 2050.

Els plans de mobilitat, sorgits del reglament de la LITECC, són una bona oportunitat perquè les empreses revisin la mobilitat dels seus treballadors i emprenguin accions per a guanyar en competitivitat i eficiència, tot reduint despeses i emissions.

Durant la confecció del pla es va realitzar una primera diagnosi amb una enquesta en la qual hi va participar un 65% de la plantilla, de la qual un 54,7% dels seus treballadors van informar que per anar a treballar es desplacen a peu, un 36,5% en cotxe, un 4,4% en moto i de forma residual en patinet elèctric o transport públic. El còmput anual d’emissions està al voltant de les 152 tones de CO2 suposant un consum anual d’uns 60.000 litres de combustible.