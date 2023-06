Karting: El jove Tony Cachafeiro s’imposa a Motorland Aragó

Tony Cachafeiro aixecant el braç en senyal de victòria (Cachafeiro Comunicació)

El jove pilot andorrà Tony Cachafeiro ha brillat aquest cap de setmana a Motorland Aragó, tercera cita del Campionat d’Espanya de Karting (CEK), aconseguint la victòria a la primera cursa i un segon lloc a la segona, resultats que el col·loquen a la cinquena posició del campionat a 34 punts del primer lloc de la categoria Mini amb una prova per disputar-se.

Així, Cachafeiro ha tancat de manera espectacular un cap de setmana en què ja va demostrar bon ritme en els cinc entrenaments lliures de divendres, establint el sisè temps en els acumulats i sent el més ràpid de forma habitual al segon sector.

Un rendiment que el va fer encarar confiat la classificació. I va fregar la pole. El jove andorrà marcava els millors temps en els dos primers sectors -de tres- però a l’últim revolt un altre pilot va xocar amb ell i no li va va permetre acabar la seva volta.

Tot i això, Cachafeiro es va refer en les dues mànegues classificatòries del dissabte; va remuntar vuit posicions i va posar els fonaments del seu millor diumenge al CEK.

Va tornar a demostrar que el seu fort està en la gestió de carrera i els avançaments. Va sortir 11è a la primera cursa i va acabar guanyant la mateixa després d’una gran lluita amb el seu company d’equip a MDC Racing, Nuvola Morales.

Deu posicions remuntades que li van permetre aconseguir el seu primer triomf al Campionat d´Espanya de Karting. A més, a la segona cursa va finalitzar en segona posició, aquesta vegada per darrere, per mil·lèsimes, de Nuvola Morales després de vuit voltes en què la victòria es va decidir per detalls.

Dos resultats, primer i segon, que el fan signar un espectacular cap de setmana a Motorland Aragó i que confirmen la gran progressió de un Tony Cachafeiro que es col·loca en cinquena posició del campionat a només 34 punts del liderat de la categoria Mini.

Un lloc provisional a la taula ja que, d’acord amb el reglament del CEK, per a establir els punts al final del Campionat, que es tancarà del 29 de setembre a l’1 d’octubre a Zuera (Saragossa), cal esborrar el pitjor resultat de cada participant.

Per això, Tony Cachafeiro estarà en la lluita per a alçar-se amb el Campionat d’Espanya de Karting, categoria ‘Mini’, fins al darrer cap de setmana.