Karate: Silvio Moreira, eliminat en la primera ronda, a Salzburg

Silvio Moreira no ha pogut superar la primera ronda de la prova de Sèrie A que es disputa aquest cap de setmana a Salzburg. El karateka del Principat, 131 del món, s’enfrontava en la modalitat de Kata al txec Matteo Tamborlani, 127 del món. En un combat ajustat, l’andorrà ha acabat caient després de sumar 37,90 punts, pels 38,70 que ha rebut Tamborlani.
Aquesta ha estat la tercera prova del circuit de SERIE A d’aquest 2025. La següent, la darrera, serà a Kuala Lumpur (Malàisia), del 3 al 5 d’octubre.