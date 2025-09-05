Dos arrestats per agressió

La nit de dijous, la Policia va detenir un turista de 48 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral, per agredir la seva parella en un establiment hoteler d’Andorra la Vella. Per altra banda, unes hores més tard, ja durant la matinada d’aquest divendres, un altre home de 22 anys també ha estat arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral.
En aquest cas, l’individu va agredir un turista a l’exterior d’un local d’oci nocturn d’Andorra la Vella propinant-li diversos cops de puny i proferint-li insults racistes, motiu pel qual també se l’acusa d’un delicte contra la Constitució.