Junts per la Seu insisteix en la convocatòria de la Comissió Municipal de Seguretat pels “reiterats incidents violents i l’augment de la inseguretat ciutadana”

Vista aèria de la Seu d’Urgell (Junts per la Seu)

Junts per la Seu ha demanat aquest dilluns a la Junta de Govern Local la celebració d’una Comissió Municipal de Seguretat, “davant del nou episodi de violència i inseguretat ciutadana succeït aquest cap de setmana en un establiment del centre històric”. Junts considera que “aquests fets es van repetint, cada cop amb major assiduïtat i generen por i inseguretat als veïns i veïnes”. Des del grup municipal diuen que “no pot ser que els comerciants tinguin la sensació que l’alcalde Barrera i el Govern municipal tenen una actitud nul.la per a resoldre el problema” com han manifestat a la premsa”.

Junts per la Seu afegeix que “aquesta petició s’ha fet en reiterades ocasions a les Juntes de Govern durant aquest estiu, i davant la manca de resposta”, el portaveu del grup municipal, Jordi Fàbrega, va registrar una sol·licitud per escrit el passat 19 d’agost. “Malauradament -assegura la formació- ni les peticions a les Juntes ni la instància han rebut resposta. Esperem que davant la reiteració dels episodis i la manca de solucions, puguem celebrar la Comissió i mirar, entre tots, d’oferir mesures per a pal·liar aquesta situació”, ha afirmat Fàbrega, “ja que aquest és el motiu de la sol·licitud”, ha reblat.

Fàbrega ha manifestat que el grup municipal de Junts és “conscient que és un tema complex i de causes multifactorials, on la impunitat amb la qual se senten alguns delinqüents és clau”. També ha afegit que “no és només una qüestió a escala local”, i ha recordat que per aquest motiu Junts per Catalunya va presentar la setmana passada al Congreso de los Diputados una proposta de modificació de lleis per a pal·liar els efectes de la multireincidència delictiva, donant més eines als cossos de seguretat, als jutjats i també als ajuntaments per a poder actuar amb eficàcia. “Si s’aproven les reformes, tindrem eines més robustes per a acabar amb aquesta impunitat dels delinqüents i fer que, qui la fa, la pagui”, ha afegit el portaveu de Junts.

El portaveu de Junts per la Seu ha afegit que “també calen accions a nivell municipal, ja que aquest és un problema de primer ordre a la nostra ciutat i, com a administració local, no podem ignorar-ho mentre es va fent cada cop més greu”. “Per a valorar-ho i decidir accions entre tots els grups municipals és important la celebració de la Comissió Municipal de Seguretat”, ha conclòs Fàbrega.