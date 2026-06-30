Junts per la Seu «aconsegueix més que doblar els ajuts al comerç local i l’emprenedoria, que passen de 22.000 a 49.500€»

Junts per la Seu ha celebrat que la convocatòria d’ajuts municipals de promoció econòmica d’aquest 2026 compti amb una dotació de 49.500 euros, més del doble dels 22.000 euros que s’hi destinaven fins ara. L’increment de 27.500 euros és fruit de l’acord pressupostari assolit entre Junts per la Seu i l’equip de govern, ja que l’augment d’aquesta partida va ser una de les condicions fixades pel grup municipal per a facilitar l’aprovació dels pressupostos del 2026. El grup municipal destaca que l’increment dels ajuts, que es podran sol·licitar durant tot el juliol, va ser una de les condicions que va posar sobre la taula per aprovar els pressupostos municipals del 2026.
Per al portaveu de Junts per la Seu, Jordi Fàbrega, «aquest és un exemple clar del que vol dir fer una oposició útil. No ens limitem a criticar, sinó que negociem mesures que acaben beneficiant directament els autònoms, els emprenedors i les empreses de la ciutat«.
Fàbrega ha recordat que el suport al teixit econòmic local ha estat una prioritat de Junts per la Seu durant tota la legislatura, i que, en la negociació dels pressupostos, el grup municipal «va exigir un reforç decidit dels ajuts municipals per a donar resposta a les necessitats dels petits negocis, dels professionals autònoms i de les noves iniciatives empresarials».
«Quan vam negociar els pressupostos vam deixar clar que calia passar de les paraules als fets. Aquest increment dels ajuts és una mostra que, quan Junts és determinant, s’aconsegueixen millores concretes per a la ciutat», ha afirmat.
Convocatòria oberta de l’1 al 31 de juliol
Junts per la Seu també ha recordat que aquest dimecres, 1 de juliol, s’obre el termini per a presentar les sol·licituds, que es podran tramitar fins al 31 de juliol. La convocatòria inclou diferents línies de suport destinades a fomentar l’activitat econòmica, l’emprenedoria, la modernització dels establiments comercials i la dinamització del municipi.
El grup municipal anima tots els autònoms, empreses, comerços i persones emprenedores que compleixin els requisits a informar-se i presentar la seva sol·licitud per a aprofitar aquesta convocatòria. La informació consta al web municipal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
«Els acords donen resultats»
Jordi Fàbrega ha destacat que aquesta és una nova mostra que els acords pressupostaris impulsats per Junts per la Seu es tradueixen en millores reals.
«Fa pocs dies explicàvem avenços en matèria de clubs esportius o seguretat derivats de l’acord pressupostari. Avui podem anunciar una altra bona notícia: més recursos per a donar suport a qui crea ocupació, aixeca la persiana cada matí i genera activitat econòmica a la Seu. Aquest és el sentit de l’acord que vam signar: posar les necessitats de la ciutat al centre.«
El portaveu de Junts per la Seu ha conclòs assegurant que el grup municipal continuarà fent seguiment del compliment de tots els compromisos incorporats als pressupostos del 2026.
«Ja vam dir que l’acord no era un xec en blanc. Continuarem treballant perquè cadascun dels compromisos es compleixi i perquè els resultats arribin als veïns, als autònoms, als comerços i a les empreses de la Seu.«