L’emprenedoria andorrana premia sis projectes empresarials en la cloenda del Taller d’Emprenedors 2026

El secretari d’Estat d’Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura, i el rector de la Universitat d’Andorra, Juli Minoves, han presidit l’acte de cloenda de la 26a edició del Taller d’Emprenedors, una iniciativa impulsada pel Govern amb l’objectiu de fomentar la creació de noves activitats econòmiques i donar suport a les persones emprenedores del país. Durant l’acte s’han lliurat els diplomes als participants i els premis als millors projectes empresarials.
Enguany, el Taller d’Emprenedors ha rebut 45 sol·licituds d’inscripció. D’aquestes, se’n van seleccionar 22 i finalment 18 emprenedors i emprenedores han completat el programa formatiu i han presentat el seu projecte empresarial davant del jurat. Entre les iniciatives finalistes hi ha propostes relacionades amb els serveis professionals, el benestar, la logística, les aplicacions tecnològiques, la intel·ligència artificial, el màrqueting digital o l’atenció a les persones, una mostra de la diversitat i el dinamisme de l’ecosistema emprenedor andorrà.
Durant la seva intervenció, Marc Saura ha felicitat tots els participants per l’esforç i la dedicació demostrats al llarg del curs i ha destacat la importància de l’emprenedoria com a motor de diversificació econòmica, innovació i generació de noves oportunitats per al país. També ha remarcat que alguns dels participants d’aquesta edició ja han iniciat els tràmits per a posar en marxa els seus negocis, fet que evidencia la utilitat del programa per a transformar idees en projectes empresarials reals.
Pel que fa als premis als millors plans d’empresa, el primer premi, dotat amb 4.000 euros, ha estat per al projecte de Mario Giménez “Xarxa resilient de comunicació sense fil”. El segon premi, de 2.000 euros, ha recaigut en el projecte “APP per facilitar el transport col·lectiu de paquets”, de Meritxell Flores, mentre que el tercer premi, dotat amb 1.000 euros, ha estat per a Júlia Lima amb un projecte de serveis de cangur infantil especialitzat. Els projectes “Coaching i psicologia personal i professional”, de Miryam Cámara, i el “Portal d’informació premarket per a petits inversors”, de Rubén Moral, s’han endut el quart premi de 800 euros, i el cinquè, de 600, respectivament.
A més, el premi al projecte més innovador, dotat amb 2.000 euros, ha estat per a la “Guia creativa per a emprenedors”, desenvolupat per Cora Baena.
El lliurament de premis s’ha celebrat a la sala d’actes de la Universitat d’Andorra, institució que col·labora amb aquesta iniciativa de foment de l’emprenedoria. El rector de la Universitat d’Andorra, Juli Minoves, ha participat en l’obertura de l’acte i en el lliurament dels diplomes als participants, reforçant el vincle entre la formació superior, la innovació i el desenvolupament de nous projectes empresarials.
El Taller d’Emprenedors és una iniciativa consolidada del Govern que ofereix formació i assessorament especialitzat per a ajudar les persones participants a desenvolupar els seus projectes empresarials, analitzar-ne la viabilitat i adquirir les eines necessàries per a afrontar la posada en marxa d’un negoci.