Jornada suau per a Irineu Esteve i Gina del Rio abans de l’skiathlon dels Mundials

Irineu Esteve, aquest divendres a Trondheim abans de l’entrenament. Foto: FAE

Els Campionats del Món d’esquí de fons de Trondheim (Noruega) viuran durant el cap de setmana dos dies d’skiathlon amb la presència d’Irineu Esteve dissabte i Gina del Rio diumenge. Avui divendres, els dos fondistes del Principat han dedicat la jornada a fer una sessió suau, Esteve per a estar a punt per a demà, i Del Rio per a recuperar el cos després de la cursa del dia anterior, quan va ser 10a a l’sprint.

Irineu Esteve s’estrenarà aquest dissabte als Mundials de Trondheim a la cursa skiathlon, amb una primera part de 10km en clàssic i els altres 10km en patinador. L’andorrà arriba en un bon estat de forma tot i que la setmana anterior va estar una mica malalt. Amb tot, se sent recuperat per a una cursa que sap que es decidirà a la part final de patinador. La cursa serà a les 14:00h -la femenina de diumenge també en aquest horari.





Sessió suau

Avui divendres, Irineu Esteve, ha realitzat una sessió suau d’una hora i quaranta minuts de rodatge a ritme tranquil, en un dia en què el temps ha començat a canviar. La previsió per al cap de setmana és de pluja, i avui ja han caigut, primer, una mica de neu, i després ja pluja, per la qual cosa el treball dels skimen serà fonamental. Així mateix, avui Gina del Rio, pensant en la seva cursa del diumenge, també d’skiathlon, avui ha fet una sessió de recuperació a pistes, també amb un entrenament suau.





Els resultats d’Esteve en skiathlon als Mundials

Esteve ha disputat en quatre ocasions la cursa d’skiathlon en uns Campionats del Món, i en les quatre van ser 15km en clàssic i 15 en lliure, i no com ara que seran 10km i altres 10km. Al 2017 a Lahti (Finlàndia) va ser la seva primera vegada i va ser 32è. Al 2019, a Seefeld (Àustria) va acabar 20è. Al 2021, a Oberstdorf (Alemanya) va acabar 21è. Per últim, al 2023 a Planica (Eslovènia) va ser 12è, el seu millor resultat en aquesta disciplina.

D’altres resultats destacats d’Esteve en skiathlon són al 2018, quan va ser 3r en una Alen Cup (Copa d’Europa) a Campra (Suïssa) i 5è als Mundials U23 de Goms (Suissa). També va signar dos top10 als Mundials júnior d’Almaty (Kazajstan) al 2015 (8è) i als Mundials U23 de Soldier Hollow (Estats Units) al 2017 (8è). En la present temporada 2024-2025, l’andorrà ha disputat dos skiathlon en Copa del Món: 20è a Val di Fiemme el 4 de gener i 23è a Lillehammer el 8 de desembre.





Irineu Esteve, fondista: “La previsió és que es posés a ploure, però també ha caigut una miqueta de neu. En qualsevol cas la previsió continua sent la mateixa, a la tarda faran test d’esquís per a seleccionar els millors per a demà i, demà, abans de la cursa, es tornarà a fer un test. Així que, tema esquís, crec que estem bastant ben coberts. L’entrenament d’avui, el que tocava, en zona 1, tranquil, reconeixement de la part de clàssic perquè la d’skating no estava oberta”.

“Sensacions per a demà, cada cop anem in crescendo, sí és veritat que fa tres setmanes, dos, i fins i tot la setmana passada em trobava una mica malament, no vam seguir el pla que teníem acordat i això ens va fer endarrerir bastant aquests dies d’entrenament i intensitat sobretot. Però, les sensacions són una mica millor, així que potser no estem al 100% però sí molt millor que fa dues setmanes”.

“L’objectiu per a demà és intentar esquiar tècnicament molt bé, és un circuit en el qual, depèn de les condicions, serà bastant dur, així que tot el que puguem estalviar en tècnica serà ben aprofitat. A nivell de posició, en clàssic hauríem d’estar al primer grup, no deixar-lo perdre perquè sinó estarem una mica liats, i en skating esquiar el més ràpid possible. Crec que allà és on decidirà la cursa, així que hem d’estar ben posicionats per a estar al grup de davant”.