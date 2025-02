L’equip de voleibol platja femení dels Jocs dels Petits Estats es posa en marxa a Barcelona

La jugadora de voleibol platja del Principat, Zeynep Ozenay (FAVB)

L’equip femení andorrà de voleibol platja es posarà en marxa aquest cap de setmana amb una de les primeres competicions de la temporada. Zeynep Ozenay i Laura Garcia disputaran la cinquena jornada de la Lliga Catalana de Voleibol Platja que es disputa al CEM Vall d’Hebron de Barcelona. Si bé l’equip que acabarà participant als Jocs dels Petits Estats d’Europa (Andorra 2025) estarà format per Ozenay i per Andrea da Silva -actualment becada pel Govern d’Andorra als Estats Units, a la Universitat de Southeastern, a Florida-, Laura Garcia està ajudant en la preparació de la parella aquí al Principat.

En la la prèvia de la competició, Ozenay ha destacat que “és una lliga d’hivern amb jugadors de gran nivell, i això ens servirà per a guanyar experiència i ritme de competició”. A més, l’experimentada jugadora ha assegurat que “sabem que hi ha països molt forts, però també confiem en el nostre potencial per a representar Andorra amb orgull i tant de bo poder aconseguir bons resultats”.

Actualment, la parella milita a la segona divisió catalana, arribant però amb el millor rànquing de les inscrites. La competició arrencarà aquest dissabte, a les 12.30h i acabarà passades les 19.00h.