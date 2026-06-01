L’alumnat dels IFE de la Seu s’implica de ple en l’organització de la Transpyr

Els alumnes d’Itineraris Formatius Específics (IFE) de l’Institut Joan Brudieu de la Seu d’Urgell participen, activament, com a voluntaris en la logística de les etapes d’arribada i de sortida de la prestigiosa prova ciclista Transpyr, que fa parada aquests dies a la ciutat urgellenca. La iniciativa, que es desenvolupa entre aquest dilluns i demà dimarts, «referma el compromís del centre amb l’aprenentatge i la inclusió social».
Aquesta col·laboració s’emmarca dins d’un conveni signat entre l’organització de la cursa i el centre educatiu, el qual permet als estudiants desenvolupar pràctiques formatives vinculades al desenvolupament directe de la prova. Els joves participants -un grup d’onze alumnes dividits en els cursos de primer, segon i quart- tenen l’oportunitat de viure des de dins la complexitat d’un esdeveniment esportiu d’escala internacional.
La regidora d’Esports de l’Ajuntament de la Seu, Bàrbara Romeu, ha manifestat l’orgull de la ciutat per acollir una nova edició de la Transpyr, “una cita que projecta la nostra ciutat i el nostre entorn natural a escala internacional”. Romeu ha destacat de forma molt positiva el valor afegit de l’acord: “Aquest tipus de col·laboracions són especialment valuoses perquè connecten el món educatiu amb la realitat laboral, afavoreixen la inclusió i generen oportunitats perquè els joves desenvolupin les seves capacitats en entorns de treball reals i enriquidors”. Així mateix, ha agraït la implicació del teixit docent i de l’organització d’aquesta prova ciclista per a fer possible aquesta vessant social.
Tasques de suport clau i aprenentatge laboral
Els joves s’encarreguen de tasques de suport clau per al bon funcionament de l’esdeveniment. Segons ha detallat Oriol Sallent, CEO de Transpyr, l’alumnat de l’IFE ajuda activament en feines com el muntatge de tanques i la col·locació de lones, el muntatge i connexió elèctrica dels arcs de sortida i arribada, la neteja de bicicletes i la gestió dels seus suports. També ofereixen suport en els avituallaments i atenen els participants a la Race Office (l’oficina de cursa) per a ajudar-los a ubicar-se. Tot plegat es completa aquest dimarts al matí amb el muntatge i desmuntatge de l’etapa de sortida.
Aquesta experiència connecta directament amb el perfil professional del cicle formatiu dels IFE de l’Institut Joan Brudieu, enfocat al manteniment d’instal·lacions esportives. La coordinadora dels IFE al centre, Ruth Carreño, ha explicat que el projecte va sorgir arran del contacte amb una professora de l’IFE de Banyoles -municipi on l’organització ja fa tres anys que col·labora amb aquest col·lectiu- i ha valorat l’activitat com una “oportunitat súper enriquidora, tant per a l’alumnat com per al professorat, en veure’ls actuar fora de l’aula”.
Visibilitat, autonomia i un ritme adaptat
Més enllà de la preparació tècnica i el manteniment pràctic que ja assagen setmanalment en instal·lacions municipals com el poliesportiu o el camp de petanca, el programa dels IFE incideix en l’autonomia personal, les habilitats socials i la transició a la vida adulta.
Carreño ha fet una crida a la sensibilització social a través d’aquestes pràctiques: “La idea és donar visibilitat a aquests alumnes, que les persones se n’adonin que poden fer moltes tasques, que són súper vàlids, amb més calma i més a poc a poc, però que cal donar oportunitat perquè ells puguin desenvolupar-se sense la pressió de l’entorn”.
En aquesta mateixa línia s’ha expressat el CEO de Transpyr, Oriol Sallent, qui ha descrit el treball amb el col·lectiu com una gran satisfacció i un exemple a seguir per a altres empreses: “Quan treballem depèn de quins col·lectius, no anem potser tan ràpid, anem potser més a poc a poc, però el que això representa per a aquests alumnes és enorme. Per tant, potser a vegades val la pena anar una mica més a poc a poc i poder treballar amb altra gent i generar aquest aprenentatge”. Sallent ha clos refermant la voluntat de l’organització de mantenir i fer créixer aquest vincle amb la Seu d’Urgell, municipi que ha definit com “el cor dels Pirineus” i on la cursa fa parada des de fa 16 anys.