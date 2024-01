Jordina Caminal, segona al gegant de Pozza di Fassa

Jordina Caminal amb l’entrenador Guido Paci, a Passo San Pellegrino (FAE)

Avui dijous, a Pozza di Fassa (Itàlia), s’ha disputat el gegant corresponent als Nacionals de Letònia i amb la presència de l’equip nacional d’Andorra femení en les figures de Jordina Caminal i Clàudia Garcia. Caminal ha aconseguit avui la segona posició amb un crono de 1.41.85, a 0.59 de la guanyadora, que ha estat la txeca Linda Trejbalova, que s’ha imposat amb 1.41.26. Tercera ha estat la nord-americana Paige Dehart, a 0.79 de Trejbalova.

L’esquiadora andorrana, Jordina Caminal, que a la primera mànega se situava amb el 7è temps, a la segona ha aconseguit millorar cinc posicions per a entrar al podi i acabar segona.

Per la seva part, Clàudia Garcia no ha pogut completar la cursa quan estava marcant temps per a estar a dins del top10.