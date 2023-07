Jordi Riera, nou director d’Andbank Asset Management

Jordi Riera Peraferrer, director d’Andbank Asset Management, la gestora d’Andbank a Andorra (Andbank)

Andbank ha nomenat Jordi Riera Peraferrer com a director d’Andbank Asset Management, la gestora d’Andbank a Andorra. Amb més de 20 anys de trajectòria professional, dirigirà la gestió de fons i carteres de l’entitat, amb l’objectiu de continuar potenciant la gamma de vehicles d’inversió i posar a disposició dels clients les millors propostes en gestió patrimonial.

Riera és llicenciat en Administració i Direcció d´Empreses per la UOC, després de cursar la major part dels seus estudis a la Universitat de Barcelona, obtenir la llicència d’operador de Derivats i superar el Programa Superior de Derivats Financers per l’Institut d’Estudis Financers. Igualment, posseeix el nivel II del CFA i la certificació CESGA com a analista ESG.

Procedent de Beta Capital, es va incorporar a Andbank l’any 2006, on ha exercit funcions principalment en l’àmbit de les inversions i en l’anàlisi i la selecció d’actius per als fons i carteres de clients. Riera, amb una dilatada experiència, ha desenvolupat el gruix de la seva carrera professional a Andbank, sempre vinculat a les àrees de gestió d’inversions financeres.





Sobre Andbank

Andbank és el grup degà d’Andorra especialitzat en banca privada. Actualment, està present a 11 països amb 5 gestores de fons, 6 companyies de advisory i wealth management, 4 firmes de brokerage i 4 llicències bancàries a Andorra, Espanya, Luxemburg i Mònaco.

El 2022 va tancar amb un benefici de 30 milions d’euros i amb un volum de negoci de 34.333 milions d’euros.

Un dels pilars i objectiu estratègic de la responsabilitat social corporativa de l’entitat és donar suport a la recerca en la lluita contra el càncer. Amb aquest compromís, el Grup continua donant suport com a soci fundador de l’SJD Pediatric Cancer Center de Barcelona, a la Fundació FERO i a CRIS contra el Cancer.