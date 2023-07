Dispositius intel·ligents que vetllen pels pacients hospitalitzats

Pacient i sanitària del Cedre amb el dispositiu intel·ligent a la tauleta (AR+I)

Andorra Recerca Innovació (AR+I), conjuntament amb el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) i en col·laboració amb l’empresa Yasyt Robotics, han presentat aquest dimarts una prova pilot amb dispositius intel·ligents per a pacients que estan ingressats a la unitat de convalescència del servei d’envelliment i salut del SAAS, a la planta cinquena del Cedre.

La prova pilot busca aconseguir un salt qualitatiu en els processos de recuperació a les habitacions d’hospitals. Mitjançant els dispositius intel·ligents situats a les tauletes de cada cambra hospitalària, els pacients poden interactuar-hi amb l’objectiu de “complementar i donar-li un afegit a la seva recuperació dins de la nostra unitat”, segons ha explicat la infermera Maria Jesús Martínez. Sota la premissa de l’ètica en l’ús d’aquest tipus de tecnologies, la prova també ha de servir, en l’àmbit de la recerca i de l’anàlisi, per a potenciar i millorar el servei que reben les persones hospitalitzades i per a facilitar les tasques dels professionals de la salut.

“Aquesta prova pilot és un exemple més d’allò que és Andorra Living Lab, que capitanegem des d’AR+I per a acompanyar en el testeig d’iniciatives tecnològiques i innovadores a escala país, en aquest cas, en l’àmbit de la salut”, ha explicat el coordinador de l’àrea de tecnologia d’AR+I, Jordi Ascensi.

La prova pilot fa dos mesos i mig que s’està duent a terme amb tretze dispositius disponibles, un per a cadascuna de les habitacions de la cinquena planta de El Cedre. Des d’AR+I s’ha gestionat la part tecnològica i innovadora del projecte per a la posada en marxa dels dispositius intel·ligents i per a garantir la privadesa, la protecció de dades i, en definitiva, la finalitat ètica en l’ús d’aquests tipus d’aparells.

“Aquest pilot és una iniciativa proposada per AR+I i en col·laboració amb el SAAS dins del marc de projectes de living lab per a estudiar tecnologies innovadores que puguin ésser referents dins del país.

Els objectius principals estan lligats a promoure la innovació en l’àmbit assistencial i sanitari amb els diferents actors, fent un treball de recerca sobre els beneficis mèdics i assistencials i sobre els paradigmes ètics que implica l’ús d’aquesta tecnologia en un entorn tan sensible tot tenint una visió holística dels seus efectes”, ha explicat Ascensi durant la presentació.

La iniciativa vol esdevenir una eina de suport al pacient i d’apoderament dels professionals de planta, perquè els allibera d’algunes de les seves tasques periòdiques. Alhora, genera informes de seguiment amb el registre de dades orientats a la millora continua de la percepció del pacient i a la disponibilitat d’informació per a realitzar anàlisis de resultats i estudis de comportament i de tendències.

“És una prova pilot molt positiva i estem molt contents de poder oferir aquest servei. En el moment que una pacient està a la seva habitació, el dispositiu complementa la seva recuperació, tant funcional com cognitiva. A més, a nivell emocional també hi ha programes que els ajuden a relaxar-se i a sentir-se acompanyats”, ha explicat la cap del servei d’envelliment i salut del SAAS, la doctora Eva Heras.

“Durant el treball de preparació del pilot hem estat col·laborant de forma molt propera amb el personal del SAAS i amb el proveïdor del sistema, Yasyt Robotics, per a afinar la solució i adaptar-la a les necessitats dels pacients i del personal assistencial i també s’ha fet una detallada anàlisi d’impacte de protecció de dades que compleixi amb la llei qualificada de protecció de dades d’Andorra, perquè aquest és un context d’alta sensibilitat. El treball de recerca sobre els aspectes ètics d’aquesta tecnologia anirà més enllà i tindrà en compte les opinions i apreciacions dels pacients, de les famílies i, també, del personal assistencial de la unitat”, ha conclòs el coordinador de tecnologia d’AR+I.