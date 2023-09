Jordi Fàbrega: “La importància de celebrar la final estatal de la World Robot Olympiad a la Seu d’Urgell”

Els joves participants a la World Robot Olympiad (Junts per la Seu)

Aquest cap de setmana s’ha celebrat al Palau d’Esports de la Seu d’Urgell la final estatal de la World Robot Olympiad (WRO). Una competició de robòtica educativa que ha aplegat 244 participants entre 6 i 19 anys de 90 equips procedents de diferents punts de Catalunya, Andorra i Espanya.

Un esdeveniment que se celebra un cop a l’any i que acollir-lo no és gens fàcil. Hi portem treballant des del 2019, i de fet estava previst celebrar a casa nostra l’edició del 2020 que la pandèmia va obligar a suspendre. Però, finalment, amb la feina de 4 anys i les complicitats aconseguides, ha estat una realitat.

A la ciutat -i també a Andorra- hi ha molta tradició en robòtica educativa, especialment a l’escola Albert Vives, amb una llarga trajectòria de participació en aquest campionat de robòtica, on ha aconseguit molt bons resultats, fins i tot accedint a una final mundial. De fet, ahir un dels seus equips va guanyar la categoria Robomission Start, enhorabona. Celebrar aquesta final a la Seu d’Urgell serveix també per a reconèixer aquesta excel·lència local.

L’esdeveniment ha estat tot un èxit organitzatiu, de participació, i de públic, que va poder descobrir com els infants resolien els reptes amb el seu enginy i la construcció i programació d’un robot amb el que porten tot un any treballant.

L’organització és a càrrec de la Fundació EducaBot i que ha comptat amb el finançament de la Fundació Bosch Aymerich, la Diputació de Lleida i IDAPA, i el suport amb locals, material i recursos humans de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. Però, sobretot, que ha estat possible gràcies a la cinquantena de voluntaris i voluntàries que han estat l’ànima i la clau de l’èxit assolit. Ha estat un plaer formar part d’aquest entrellat, primer com a membre de l’equip de govern de l’Ajuntament i aquest cap de setmana com un voluntari més.

A la Seu d’Urgell i l’Alt Urgell li ha aportat unes 800 pernoctacions dels participants, equips i acompanyants, i un reconeixement de la nostra trajectòria en les noves tecnologies, un sector que hem d’aprofitar per al creixement, també del Pirineu. Als participants, noves experiències per a omplir la motxilla d’aprenentatges de cara a un futur on la tecnologia cada cop és més present.

Només resta desitjar tota la sort i els encerts als 7 equips de les diferents categories que, en aquesta final, van aconseguir la seva plaça per a la final mundial de la WRO que se celebrarà del 7 al 9 de novembre al Panamà. Així com agrair, a Carles Soler, de la Fundació EducaBOT, la seva complicitat (ara ja amistat) que ha fet possible portar a la Seu un esdeveniment així. I, finalment, desitjar que l’aposta per les noves tecnologies continuï a la Seu d’Urgell, ja que el seu potencial és immens.





Jordi Fàbrega

Exalcalde de la Seu d’Urgell i portaveu de Junts per la Seu