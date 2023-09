Raül Ferré, un altre TOP 5 absolut al Campionat de França de Muntanya

El pilot andorrà, Raul Ferré, pilotant la seva màquina (ACA Club)

Aquest cap de setmana, Raül Ferré (Silver Car CS), va acabar en cinquena posició (2:50:150), entre 203 participants, la Course de Côte de Limonest – Mont Verdun, darrera prova del Campionat Nacional de França de muntanya de primera i segona divisió. En la prova van participar els millors especialistes que han lluitat durant aquesta temporada pel títol francès de muntanya, i on Geoffrey Schatz – Nova Proto NP0-2 va tenir prou amb 2 punts per a aconseguir el seu quart títol consecutiu de Campió de França de Muntanya a Limonest al campionat Sport.

Per la seva banda, al campionat de Producció, la lluita va ser d’una intensitat poc habitual i va caler tota la determinació de David Meillon per a imposar el seu Lamborghini Huracan Super Trofeu Evo davant del BMW M3 E92 del nou campió de França, Yannick Poinsignon (subjecte a validació per part del Comitè Directiu de FFSA).





Cos a cos amb els millors

Un cop més, el pilot andorrà va tenir l’oportunitat de mesurar les forces amb els altres participants en un escenari ple d’afició.

La lluita es va perllongar durant tot el cap de setmana. A la primera pujada d’entrenaments, Ferré se situava en 2a posició (1:43:439), baixava a la 4a a la segona d’entrenaments (1:27:919) i va ser 5è (1:26:170) a la tercera. El Silver Car CS, al màxim de rendiment, responia als objectius de Ferré, que comentava: “Amb la mecànica que tenim, era el màxim que podíem fer. Vam tenir un imprevist amb els pneumàtics, però el Silver ha respost a la perfecció i l’hem posat a lluitar al costat de màquines amb més desenvolupaments i el doble de pressupost”.

Per la seva banda, a la primera pujada de cursa, Ferré es va situar sisè amb un temps de 1:25:547; a la segona de cursa va fer quart (1:27:919); i a la tercera de cursa es va situar cinquè amb un registre de 1:26:170.

Bourgeon (Revolt 3P0), Schatz (Nova Proto NP01-2), Gudet (Revolt 2P0), Pernot (Nova Proto NP01) i Petit (Revolt 3P0) van ser el grup de pilots que van disputar les primeres posicions amb Ferré i per als que l’andorrà va significar un veritable repte a batre.

Raul Ferré: “Finalitzem aquest campionat amb una valoració molt positiva, estem molt contents. Les prestacions del Silver Car CS són excel·lents i el compromís esportiu que hem agafat en confirmar la nostra participació al campionat, ha estat el més alt, i els resultats ho confirmen. Vull agrair tot el suport dels diferents col·laboradors que ens han donat recolzament durant tota aquesta temporada. Estem molt satisfets i orgullosos de la feina feta”.