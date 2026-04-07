El Punt Òmnia de la Seu obre les inscripcions per als nous tallers de competències digitals per a aquesta primavera

El Punt Òmnia de la Seu d’Urgell presenta la seva programació de tallers de competències digitals per a aquesta primavera que té com a objectiu continuar apropant la tecnologia a tota la ciutadania. Concretament, s’han programat quatre cursos formatius gratuïts que s’iniciaran a partir del pròxim dia 20 d’abril. Les persones interessades podran realitzar la seva inscripció en línia els dies 13 i 14 d’abril, a partir de les 9:00 hores, a través del web municipal: www.laseu.cat/tramits-i-serveis/inscripcions.
Per a aquelles persones que tinguin dificultats per a fer el tràmit digital, s’habilitarà la possibilitat de fer la inscripció de forma presencial el mateix dia 13 d’abril a les 9:00 hores del matí.
Com és habitual, els tallers són totalment gratuïts. Es permet una única inscripció per persona i curs. Així mateix, per tal de fomentar la rotació, les persones inscrites el trimestre anterior no podran repetir el mateix taller, tret que quedin places lliures (en aquest cas, s’admetran amb previ avís).
Tallers programats per a la primavera 2026
L’oferta formativa d’aquest trimestre inclou:
· Mou-te pel mòbil: Per a aprendre a treure el màxim profit al telèfon intel·ligent. Dilluns de 15:30 h a 17:00 h (Inici: 20 d’abril).
· I tu, estàs al núvol?: Gestió d’arxius i carpetes a la xarxa amb eines com Drive o OneDrive. Dimarts de 15:30 h a 17:00 h (Inici: 21 d’abril).
· Fulls de càlcul: Operacions bàsiques per a portar la comptabilitat de casa, llistats i calendaris. Dimecres de 10:00 h a 11:30 h (Inici: 22 d’abril).
· Canva: Introducció al disseny de cartells, logotips i publicacions per a xarxes socials. Dimecres de 15:30 h a 17:00 h (Inici: 22 d’abril).
Per a més informació, les persones interessades poden trucar al Punt Òmnia, al telèfon 973 350 010 (ext. 8017) o consultar el web oficial https://bloc.xarxa-omnia.org/laseu.
Aquesta iniciativa compta amb el suport de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, la Xarxa Òmnia i la Generalitat de Catalunya.