Joan Vinyes – Jaume Font al podi de la GT Cup Open Europa

Doble podi per a Joan Vinyes – Jaume Font (Porsche 992 GT3 Cup), al meeting de la GT Cup Open Europe disputat a l’Autódromo Nacionale de Monza (Itàlia). Per a l’equip Baporo Motorsport ha estat el mateix resultat en dues carreres completament diferents. La del dissabte (dia 24) disputada amb molta aigua a l’asfalt de la pista italiana mentre que la de l’endemà asfalt sec i mitjanes en els millors cronos que van estar prop dels 190 km/hora.

La previsió meteorològica era de pluja per al cap de setmana i, aquesta vegada, es va complir sobretot durant la jornada del dissabte. La gran quantitat d’aigua acumulada a la pista va provocar que la visibilitat fos nul·la, sobretot, en el moment de la sortida, en els avançaments o en situacions en què els vehicles rodaven en grup. La jornada del diumenge es va disputar amb sol i amb el traçat de Monza sec.

Entrenaments lliures (dos mànegues de 45’). Per a Vinyes, el retorn a una pista mítica

La dupla de Baporo Motorsport no van tenir cap incidència a destacar en la celebració de les mànegues dels entrenaments lliures a la pista italiana. En la primera mànega, van aconseguir un millor crono de 1’52”459, a una mitjana de 185 km/hora, mentre que en la segona encara van poder millorar el seu registre, deixant-lo en 1’51”827, en aquest cas a més de 186 km/hora.

Vinyes – Font es mostraven satisfets després de la seva primera presa de contacte amb l’asfalt de Monza, es van situar en totes dues sèries entre els millors i segons Vinyes: “No hi ha dubte que som competitius i que podem lluitar per les posicions d’honor”. Malgrat tot, Joan posava l’accent en que: “En els entrenaments lliures ningú ensenya tot el seu potencial, això és habitual, i un fet que és una mica més preocupant és que hem fet tots els entrenaments amb la pista seca i, en principi, per a demà donen pluja. És a dir que possiblement el treball realitzat avui no ens servirà de molt”.

Primera jornada (dissabte dia 24) passada per aigua

Vinyes es va situar al volant del Porsche 992 GT3 Cup, per a disputar els primers entrenaments oficials del meeting. Tal com va comentar el pilot de Suzuki la pluja va fer acte de presència i l’escenari va canviar de manera radical.

En els 20 minuts de durada d’aquesta sèrie oficial, la lluita sota la pluja entre Vinyes i John de Wilde (Porsche 992 GT3 Cup) va ser espectacular. En els últims instants de la mànega tots dos pilots es van intercanviar el millor crono de la categoria AM. Al final va ser Vinyes, en una última volta al límit el que va decantar el duel a favor seu. El crono 2’05”460, a una mitjana de 166 km/hora amb molta aigua a la pista, que el va situar en la quarta posició de la graella de sortida.

En la carrera 1, més del mateix: el cotxe de seguretat (SC) va sortir a la pista en moments decisius

Malgrat l’escenari dantesc que hi havia en el moment en el qual el semàfor es va posar verd, tant la sortida com el pas per la primera chicane de la pista italiana es va superar sense incidències. Vinyes va guanyar una posició i es va situar tercer en el grup de participants.

Molt aviat es van definir les posicions, però moments abans d’iniciar-se la parada obligatòria en el pit-lane per a fer el canvi de pilot, va sortir el cotxe de seguretat (SC). Amb el SC en pista es van reagrupar els participants i l’esmentat canvi de pilot es va complicar molt.

En la continuació, Jaume Font es va veure obligat a realitzar alguns avançaments molt complicats, sobretot quan a 7’ del final va tornar a sortir el SC. Al final Vinyes-Font van aconseguir una tercera posició molt treballada.

Vinyes explicava que “de sortida he dubtat a seguir als rivals que em precedien. No obstant això, en veure l’estat de la pista, he preferit anar a un ritme més conservador, però que em permetia ampliar les distàncies amb els meus perseguidors. A més, afegia: Jaume ha hagut de pilotar amb el hàndicap de no haver conduït el Porsche amb l’asfalt mullat. Al principi ha tingut problemes, en canvi, en la part final del relleu s’ha llançat per totes.”

Classificacions

Qualifiying 1: 1. Dirk Schouten, 2’02”415, 2. Jan Lauryssen, 2’03”046, 3. Rhe Loucas, 2’05”155, 4. Joan VInyes, 2’05”460, 5. John de Wilde, 2’05”894.

Race 1: 1. Jan Lauryssen, 52’02”197 2. John de Wilde, 15”917, 3. Vinyes-Font, a 24”567.

El diumenge (dia 25) l’escenari va canviar de manera dràstica

En aquesta segona mànega d’entrenaments oficials, Jaume Font es va situar al volant del vehicle de la marca de Sttutgat i va posar sobre la pista tots els detalls observats en els lliures disputats el divendres. Va parar el crono a 1’53”075, situant-se en la quarta posició de la graella de sortida. Així doncs, l’última jornada a Monza s’iniciava amb bones sensacions.

En la segona carrera, també programada a 50 minuts, tampoc va haver-hi incidències a destacar. Tot just començar, Font es va situar en posició de podi, classificació que van mantenir fins a passar per sota de la bandera quadriculada.

Una vegada finalitzada la seva participació a Monza, Vinyes es mostrava molt satisfet de com s’havia desenvolupat el cap de setmana: “Hi ha hagut moments complicats, la pluja sempre t’exigeix més al volant. Hem competit bé i la prova d’això són els dos podis. Content amb l’experiència que ha estat una excel·lent preparació per a la prova del Trofeu Porsche Benelux”.

Classificacions

Qualifiying 2: 1. Jan Lauryssen, 1’51”599, 2. Charlie Hollins, 1’52”273, 3. Lucas Valkre, 1’53”011, 4. Jaume Font, 1’53”075, 5. John de Wilde, 1’53”815.

Race 2: 1. Jan Lauryssen, 50’05”773, 2. Lucas Valkre, 5”133, 3. Vinyes-Font, 26”994,

Joan VInyes, en aquesta ocasió individualment, tornarà a competir al volant del Porsche 992 GT3 Cup els dies 7, 8 i 9 d’octubre. Disputarà l’última cita de la Porsche Carrera Cup Benelux en un altre traçat mític de l’automobilisme europeu, en concret el d’Holckenheim a Alemanya.