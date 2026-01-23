Alt Urgell: L’empresa pública comarcal IAUSA assumirà el SAD a partir del 16 de febrer

El ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU), reunit aquest dijous en sessió extraordinària, ha aprovat encarregar la gestió del Servei d’Atenció a Domicili (SAD) a l’empresa pública comarcal IAUSA, que començarà a prestar el servei a partir del 16 de febrer. Després d’haver complert tots els tràmits preceptius per a fer aquest encàrrec, i que van suposar la modificació dels estatuts d’IAUSA per a assumir la prestació del servei, el Consell Comarcal comença una etapa nova que, com indica la presidenta de l’ens, Josefina Lladós. “Esperem que serveixi per a consolidar l’equip i el servei i donar la millor resposta a totes les persones que requereixin tant d’unes hores d’auxiliars de llar com de treballadores familiars, sempre d’acord amb les avaluacions del personal tècnic del CAPAU”.
El servei s’havia donat fins al 2011 a través de personal propi del Consell Comarcal i de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell fins que a partir d’aquell any es va gestionar des del Consorci d’Atenció a les Persones (CAPAU). L’increment de casos a nivell de comarca va portar l’any 2018 a fer un contracte menor amb una empresa privada i l’any 2019 es va licitar el servei per primer cop.
L’experiència amb l’empresa adjudicatària no va ser positiva i l’any 2021 el Consell Comarcal va adquirir una participació de l’empresa pública SUMAR, especialitzada en la prestació de serveis socials, que s’ha fet càrrec del servei des de l’1 de desembre de 2022 fins a l’actualitat. A partir del moment que SUMAR va comunicar la voluntat de deixar la gestió del SAD de l’Alt Urgell, el Consell Comarcal ha explorat diverses opcions i fa uns mesos va començar els treballs per a assumir el servei a través de la seva empresa pública IAUSA, amb la qual, actualment, es gestionen una part important dels menjadors escolars de la comarca i el transport adaptat.
“És una decisió arriscada i valenta presa en un moment en què l’opció més senzilla segurament hauria sigut la licitació, però veníem d’una mala experiència i les altres possibilitats que vam estudiar encarien molt el servei,” explica la presidenta, remarcant també “el paper clau que els ajuntaments tenen en la prestació dels serveis socials com el SAD, que pateix un infrafinançament clamorós per part del Govern, encara més evident en comarques com la nostra, on la dispersió geogràfica fa que els costos siguin més elevats i la diferència l’han d’assumir els municipis”. Per això, durant el ple es va tornar a reclamar un finançament més just per al conjunt dels serveis socials, tenint en compte les diferències geogràfiques i demogràfiques que hi ha a les comarques de muntanya.