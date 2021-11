Joan Vinyes i Jaume Font disputaran la cita final del Campionat d’Espanya de Resistència

El Circuit de Barcelona – Catalunya acollirà el cap de setmana (dies 13 i 14) l’últim meeting del calendari del Campionat d’Espanya de Resistència (GT-CER) 2021. Joan Vinyes-Jaume Font (Porsche GT3) estaran en la graella de sortida.

A aquesta cita decisiva s’hi arriba amb els podis finals per decidir, amb la qual cosa la carrera de 2 hores non-stop, que tanca el certamen es viurà amb la tensió al límit. Entre els candidats al títol de campió d’Espanya es troba Jaume Font, company de Vinyes al volant del Porsche GT3 preparat en les instal·lacions de Baporo Motorsport.

El pilot de Suzuki Ibèrica Motorsport no ha dubtat a afirmar que en la prova de Barcelona el seu objectiu serà: “Ajudar en tot el que pugui perquè Jaume sigui campió”.

El Circuit manté el format de la seva prova, 2 hores non-stop

La carrera que posarà el punt final al GT-CER 2021, estarà programada a 120’ + 1 volta, serà l’única de la temporada d’aquestes característiques. És evident que estar durant 2 hores competint sense parar requereix una preparació molt particular que res té a veure amb la dels altres meetings de l’any.

El moviment en el pit-lane, acostuma a ser frenètic, tant per als equips com per als organitzadors. Els equips han de programar de manera molt ajustada totes les tasques a realitzar en carrera (els proveïments de carburant, canvis de pilots…,). L’objectiu sempre és el mateix, evitar en la mesura del possible que el Porsche estigui aturat més temps del necessari per fer els canvis esmentats. En opinió de Vinyes: “Aquestes carreres es viuen de manera molt intensa, potser, pels factors que cal tenir en compte mentre competeixes. Recuperar 1’, en una prova de 2 hores a vegades resulta una missió impossible”.

L’activitat en la pista s’iniciarà a partir de les 10.40 hores del dissabte (dia 13) amb la disputa de 40’ d’entrenaments lliures. Dues hores més tard, en concret a les 13.20 hores, els pilots del GT-CER tornaran a la pista per a definir les posicions en la graella de sortida, amb la disputa de 45’ d’entrenaments cronometrats.

Les 10.05 hores del diumenge (dia 14) serà l’hora de la veritat, a partir d’aquest instant es donarà la sortida a les 2 hores + 1 volta, que decidiran les classificacions parcials d’aquest meeting, a més dels resultats definitius del GT-CER 2021.

A priori, el pilot de l’equip Suzuki Ibèrica es mostra convençut que estaran en la lluita per les posicions de podi: “Abans de res deixar clar que les carreres cal disputar-les i totes tenen connotacions diferents. Crec que hem preparat molt bé aquestes 2 hores, coneixem el traçat, la mecànica i l’experiència d’altres edicions, tan nostra com de Baporo Motorsport, és tota una garantia”.

Així doncs, Joan Vinyes i Jaume Font (Porsche GT3 ) començaran la lluita pel títol de Font, a les 10.05 hores del diumenge (dia 14) en un Circuit Barcelona – Catalunya, al qual els aficionats, que ho desitgin, ja podran acudir per a viure les carreres en directe.