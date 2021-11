Isabelle a la tarda, de Douglas Kennedy

Títol: Isabelle a la tarda

Autor/a: Douglas Kennedy

Pàgines: 568

Editorial: Univers

Sinopsi:

Anys setanta. París. En Sam, un estudiant americà, coneix una dona en una llibreria. La Isabelle és misteriosa, bonica i mes gran que en Sam i, a diferència d’ell, es experimentada en l’amor i les seves contradiccions. El jove aviat resta captivat per la Isabelle, però l’anell de casada a la seva mà l’alerta.

El que van començar com a innocents trobades en un petit apartament parisenc, va acabar donant lloc a un autèntic romanç que es perpetuarà en el temps.

Isabelle a la tarda és una historia que ens fa pensar sobre el que busquem, el que trobem, amb que ens conformem, i ens ensenya com l’amor pot esdevenir el motiu o l’excusa de tota una vida.

Autor/a

DOUGLAS KENNEDY va néixer a Manhattan l’1 de gener de 1955. Va començar la seva carrera escrivint literatura de viatges, però els seus grans èxits internacionals han estat les seves novel·les. És autor de The Big Picture, The Job, State of the Union, The Woman in the Fifth, Leaving the World, The Pursuit of Happiness, Temptation A Special Relationship (aquestes tres últimes obres de propera publicació a Editorial Planeta). La seva obra ha estat traduïda a més de vint idiomes i ha venut més de vuit milions d’exemplars al món. Algunes obres de Kennedy han estat adaptades al cinema, sobretot a França, on és aclamat per la crítica i el públic, i on se li ha concedit el títol de Cavaller de l’Ordre de les Arts i les Lletres. Viu a cavall entre Europa i els Estats Units.

Font: lacasadellibro