Joan Verdú tornarà a Nova Zelanda per a preparar l’inici de temporada

Joan Verdú tornarà a Nova Zelanda, aquesta estiu, per a preparar l’inici de la temporada. L’estada de l’andorrà serà de l’11 d’agost al 15 de setembre. Verdú i el seu equip, amb el head coach, Natko Zrnčić Dim, al capdavant, viatjarà a Nova Zelanda el pròxim 11 d’agost per a completar una estada d’un mes abans de començar la Copa del Món, el pròxim 24 d’octubre a l’estació austríaca de Sölden, com marca habitualment el calendari.
L’estada a Nova Zelanda es farà amb la col·laboració de Noruega, que també tindrà el seu equip World Cup. La primera part de l’estada serà a Roundhill, amb esquí lliure primer com a treball de base per a fer després sessions de gegant i supergegant, per a anar augmentant la dificultat amb pistes injectades posteriorment. Aquesta primera part s’allargarà fins el 30 d’agost.
Després, l’equip es desplaçarà a Ohau, on hi serà fins el 10 o 11 de setembre. L’escenari d’entrenament serà una pista injectada i amb les condicions específiques de cursa.
Finalment, Coronet Peak serà l’última parada, on Verdú entrenarà en traçats més tècnics i més curts per a acabar el bloc de pretemporada en neu i tornar a Europa, on acabarà de preparar l’inici de la campanya de Copa del Món amb treball físic i de neu, tant a Andorra com als Alps.