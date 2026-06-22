Comunicat d’Acció condemnant «els fets violents ocorreguts durant la Festa del Poble d’Encamp» i expressa el seu «suport a Pere Marsenyach»

Des d’Acció volem expressar la nostra condemna davant els fets violents ocorreguts durant la Festa del Poble d’Encamp i traslladar tot el nostre suport al conseller general Pere Marsenyach, a qui desitgem una recuperació ràpida i completa. Les festes populars formen part de la vida del país i han de continuar sent espais de trobada per a la ciutadania. Per això, davant d’episodis d’aquesta gravetat, cal una resposta clara que permeti esclarir els fets i evitar que situacions semblants es tornin a produir. Confiem en la tasca de les autoritats competents i demanem que s’actuï amb la diligència necessària, sempre des del respecte a la investigació en curs.
També considerem important no generalitzar ni estigmatitzar cap col·lectiu. La responsabilitat ha de recaure sobre els autors dels fets, no sobre el conjunt de joves ni sobre una festa que molts ciutadans van viure amb normalitat. Reiterem el nostre rebuig a qualsevol forma de violència i fem arribar el nostre escalf a Pere Marsenyach i al seu entorn més proper.