Joan Verdú, “out” a la segona mànega de Beaver Creek

L’esquiador del Principat, Joan Verdú, no ha pogut completar la segona mànega de la Copa del Món de gegant de Beaver Creek (Estats Units). Verdú feia una primera mànega en què marcava inicialment el 14è temps en arribar a meta, amb +1.82 respecte a Marco Odermatt (Suïssa), i que després amb el transcurs de la cursa i la resta de participants acaba sent la 20a posició.
A la segona mànega, sortint 11è amb la inversió, l’andorrà estava marcant el millor temps al primer sector respecte als corredors que ja havien sortit, però no arribava al segon en sortir-se del traçat.
L’esquiador del Principat venia de ser 12è a Sölden i 16è a Copper Mountain. D’aquesta manera, Joan Verdú continua amb 37 punts en la Copa del Món de gegant.