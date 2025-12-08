Horòscop del 8 al 14 de desembre

Àries
del 21 de març
al 20 d’abril
És possible que us proposin anar a algun lloc, com ara a prendre alguna cosa o, si més no, a fer un volt. La persona que us convida és algú molt especial que us desperta un interès més aviat sentimental i amorós, però la veritat és que no us convé massa d’anar-hi perquè potser acabeu fent alguna cosa que més tard us sabrà greu haver fet. Us haureu d’aguantar una mica i controlar les vostres emocions.
Taure
del 21 d’abril
al 20 de maig
Tindreu unes sortides molt divertides i els amics s’ho passaran molt bé amb vosaltres i és que l’alegria i els somriures estaran tota l’estona a la vostra cara, és bo que ho aprofiteu que això no passa sempre i, de vegades, és bo deixar fer a les emocions sense cap vergonya. Per altra banda, a la feina la cosa també té un caire força similar, o sigui que és bo no deixar passar el bon rotllo que portareu.
Bessons
del 21 de maig
al 20 de juny
Es presenten uns dies una mica estranys, ja que tindreu una mica de mal rotllo amb la mare, t’estarà avisant de totes les coses que a ella no li agraden i la veritat és que es pot fer una mica pesadeta, heu de mirar de fer-la estar contenta, però al mateix temps fer una mica el que vulgueu. També heu de tenir en compte que us hauríeu d’espavilar més amb el tema de diners que el teniu massa aparcat.
Cranc
del 21 de juny
al 21 de juliol
Esteu molt desanimats i això no pot ser, heu de buscar la manera de trencar amb aquest sentiment d’abandonament que porteu a sobre, a part de que les coses tampoc us van tan malament, senzillament és que tot ho veieu negre. Per a canviar això us diré que si us llenceu una mica més amb els amics us podeu sentir molt més reconfortats, però sobretot no val a queixar-se per qualsevol cosa.
Lleó
del 22 de juliol
al 21 d’agost
Haureu de lluitar per a poder seguir tirant endavant, les coses no són fàcils i, a més, encara hi ha qui les acaba complicant més, tan sols per aquest motiu seria bo que mireu de no deixar-vos portar massa pels pensaments dels altres i intenteu controlar la vostra vida a la vostra manera, anireu millor i, al menys, no us haureu de discutir amb ningú. Mireu de dormir més, que us fa falta i us convé.
Verge
del 22 d’agost
al 21 de setembre
Us aconsello que vigileu una mica si és que voleu fer alguna cosa no gaire legal perquè teniu tots els números de que us enganxin i després ho lamentareu molt de temps. Això va una mica relacionat amb el món de la parella, però també amb el món dels diners, o sigui que és millor estar-se una mica quiet i si és vol fer el salt a la parella o es vol fer un desfalc de diners, millor esperar a uns altres dies.
Balança
del 22 de setembre
al 22 d’octubre
Teniu moltes ganes de moure-us i de voltar, això ja és bo, sobretot si tenim en compte que gran part del dia us el passeu concentrats en les mateixes coses i no pareu ni un moment de fer anar el cap pensant en tot. Si podeu aneu a veure el mar, us anirà bé i, si més no, canviareu d’aires que ja us convé. Per altra banda, el tema de feina també està bé com perquè us relaxeu una mica més del que esteu.
Escorpí
del 23 d’octubre
al 21 de novembre
Tindreu uns canvis d’humor una mica sobtats i és que esteu una mica nerviosos per una noticia que esteu esperant, relacionada amb el tema de feina. No us atabaleu que tot s’anirà posant a to, i sobretot no vulgueu corre, que tot necessita el seu temps i, si no, desprès el tret pot sortir per la culata. A part d’aquest punt tan transcendental passaré a dir-vos que us aniria millor reposar, i molt, aquests dies.
Sagitari
del 22 de novembre
al 20 de desembre
Hi haurà coses que potser no les entendreu, sobretot si us pareu a mirar la reacció de la gent del vostre voltant, qui us pensàveu que no us feia ni cas quan li parlàveu és qui en realitat us estava escoltant i la persona que més pensàveu que estava per vosaltres us adonareu que no es va assabentar de res del que li dèieu, reaccionant malament quan li demaneu suport. No hi patiu, les coses són així.
Capricorn
del 21 de desembre
al 19 de gener
Us amoïna la feina i no en teniu motiu, al menys de moment, ja que les previsions us marquen bon aspectes en aquest terreny, tan sols falta que hi poseu una mica més de fe, que en teniu molt poca. Per altra banda, heu d’aprofitar l’oportunitat que us oferirà un amic de fer alguna cosa divertida encara que no en tingueu massa ganes, quan hi sigueu pel mig us ho passareu molt bé.
Aquari
del 20 de gener
al 18 de febrer
Els assumptes de parella sembla que van per bon camí, poc a poc arribeu a sentir que podeu connectar millor amb la persona en qüestió, si hi és, és clar, i si no hi ha aquesta persona en qüestió és un bon moment per a buscar-la i mirar de començar una relació. Per un altre costat, el tema que més us pot afectar és el legal ja que al llarg d’aquests dies haureu d’arreglar alguna cosa de papers.
Peixos
del 19 de febrer
al 20 de març
Si teniu alguna relació d’aquelles esporàdiques amb algú on el tema principal de la relació sigui el sexe és possible que al llarg d’aquests dies s’acabi trencant ja que la part més de sentiments us farà estar més centrats i us adonareu que aquesta relació no porta a enlloc i tots dos esteu perdent el temps i l’oportunitat de trobar a algú amb qui la relació sigui més completa i que, a part de sexe, hi hagi amor.