Carla Mijares, 23a després d’una bona segona mànega a la Copa d’Europa de Mayrhofen

Aquest diumenge, la segona cita del cap de setmana amb la Copa d’Europa de Mayrhofen (Àustria) constava d’un eslàlom amb la presència d’Íria Medina i també de Carla Mijares. Mijares ha estat 23a, mentre que Medina no ha pogut finalitzar la primera mànega. Carla Mijares ha estat 23a amb 1.36.92, això és a 2.70 de la guanyadora, la italiana Giulia Valleriani, que s’ha imposat amb 1.34.22, amb l’austríaca Leonie Raich segona a 0.61 i la suïssa Aline Danioth tercera a 0.80.
A la primera mànega, Mijares marcava el 26è temps, mentre que a la segona aconseguia millorar el seu rendiment amb el 7è temps de la mànega a només 0.80, que li permetia guanyar posicions fins a la 23a definitiva.
Amb aquesta 23a posició l’andorrana suma 8 punts de Copa d’Europa i ocupa aquesta mateixa posició a la classificació general d’eslàlom, després d’aquesta primera cita de la temporada de la competició continental.
Josh Alayrach, entrenador: “Estem contents, perquè era la primera Copa d’Europa i aquesta no era la pista que millor s’adaptava a les nostres qualitats, però crec que fem un pas endavant molt important. Els fantasmes de l’any passat continuen estant a sobre, però estem fent passos molt grans a cada cursa. Cada cursa surt un millor esquí, i aquí en Copa d’Europa hem fet la feina, que era invertir a la primera i acabar les dues mànegues i puntuar, i això era l’objectiu avui. Avui, a més, hem tingut un ensurt al matí que s’ha fet mal a l’espatlla i a la primera mànega hem trobat solucions. Fem passos importants i estem centrats en el nostre objectiu, anar a puntuar a cada cursa per a poder estar entre les millors. Som capaços i estem contents perquè això acaba de començar. Ara pensant en la Copa del Món de Courchevel”.