Joan Verdú, 8è a Adelboden, suma un nou top10 a la Copa del Món

Joan Verdú, a la primera mànega de la Copa del Món d’Adelboden. Foto: Alexis Boichard Agence Zoom

L’esquiador del Principat, Joan Verdú, ha disputat aquest diumenge la Copa del Món de gegant d’Adelboden, on ha estat 8è, entrant novament al top10 en el circuit mundial. És la sisena vegada a la seva carrera que entra dins dels deu millors. Verdú ha estat 8è amb un crono de 2.29.67, a 2.12 del guanyador, que ha estat el suís Marco Odermatt (2.27.55). El podi l’han completat el també suís Loic Meillard (+0.20) i l’italià Luca d’Aliprandini (+0.69).

A la primera mànega, l’andorrà se situava 6è amb +0.93 respecte al millor temps, que era per al suís Loic Meillard amb 1.15.15. Per davant de l’andorrà se situaven el noruec Henrik Kristoffersen (2n, +0.27), el suís Marco Odermatt (3r, +0.34), el noruec Atle Lie McGrath (4rt, +0.35), i el suís Thomas Tumler (5è, +0.68), mentre que per darrera de Verdú se situaven l’eslovè Zan Kranjec (+0.98), el noruec Alexander Steen Olsen (+1.06), el croat Filip Zubcic (+1.16) i tancant el top10 de la primera mànega el noruec Timon Haugan (+1.33).





Content per la primera mànega

Després d’aquesta primera mànega, l’andorrà es mostrava satisfet: “Molt content, ha estat dura, no és una pista fàcil, és exigent i a banda d’un parell d’errors crec que globalment ha estat molt, molt bé. Estava un punt marcat, no he pogut fer les línies que tant m’agraden, però tot i així m’he sabut adaptar bastant bé”.





Segona mànega, molt exigent

A la segona mànega, Verdú ha estat 19è amb un temps de 1.13.59, amb +1.90 respecte al millor registre de mànega que ha estat per a D’Aliprandini amb 1.11.69. L’andorrà ha explicat la duresa de la pista d’Adelboden, i d’una segona mànega molt exigent físicament amb nombrosos corredors fora de cursa: “És una pista molt, molt física, molt difícil, amb un mur final que possiblement sigui el més difícil de tota la Copa del Món. A la segona mànega he arribat KO físicament i m’ha costat molt, és aquesta la part que hem de millorar. Si no, la resta de la carrera crec que és molt correcta”.

Joan Verdú feia un balanç global: “Globalment he fet una molt bona carrera, amb algunes part molt, molt bones, i altres que cal millorar, però en general estic satisfet. La meva temporada des de l’inici ha estat una mica complicada per tema lesions, una mica amb alts i baixos, per tant resultat avui sòlid, 8è, entre els millors, sé que puc estar entre els millors. S’està construint algo molt sòlid i estic content d’agafar aquests bons resultats, aquests punts, mantenint-me entre els deu primers. Queden encara molts curses per a acabar d’exprimir tot el gas.





Sis vegades al top10

Verdú acumula sis top10 a la Copa del Món. Va ser 3r a Val d’Isère el desembre de la temporada passada, després 5è a Alta Badia, 7è a Schladming i segon a Saalbach. Ja aquesta temporada ha estat 15è a Beaver Creek, 7è a Val d’Isère i avui 8è a Adelboden.

Amb el resultat d’avui, Joan Verdú se situa 20è a la Copa del Món de gegant, amb 84 punts. La pròxima cita del calendari, la WC d’Schladming, el pròxim 28 de gener. Restaran també Kranjska Gora, Hafjell i Sun Valley.