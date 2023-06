Alegria de la selecció 3×3 de bàsquet femení en assegurar-se una medalla (ATV)

La primera presència del bàsquet 3×3 en els Jocs dels Petits Estats d’Europa, a Malta, ha estat profitosa per a Andorra, que s’ha assegurat una medalla en competició femenina i lluitarà pel bronze en la masculina. Les dones juguen la final contra Luxemburg, la gran favorita a l’or, després de superar Xipre en un partit carregat de nervis que han sabut sentenciar al final per 13 a 10.

L’alegria per la classificació era compartida amb l’equip masculí, que poc després s’ha jugat l’accés a la final contra Luxemburg. Però, no hi ha hagut opció a una nova sorpresa, com la d’aquest dimecres. Els luxemburguesos, superiors físicament, han manat sempre en el marcador. Al final, 21 a 12 i, ara, toca pensar en la lluita pel bronze, en la disputa per la tercera i quarta plaça.