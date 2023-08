Itinerari guiat per la vall d’Enclar i de Santa Coloma

La sortida recorrerà la vall d’Enclar i la de Santa Coloma (agenda.ad)

En el marc del cicle “Itineraris guiats”, per a aquest dissabte, dia 19 d’agost, hi ha programada una sortida guiada per la vall d’Enclar. L’inici de l’activitat, que tindrà una durada aproximada de 4 hores, serà a dos quarts de deu del matí. Els interessats en prendre-hi part poden demanar informació a Turisme d’Andorra la Vella.

La proposta consisteix en deixar-se acompanyar per un guia ecoturístic per tal d’explorar la vall d’Enclar i la vall de Santa Coloma, de gran valor faunístic al Principat pel fet d’acollir la població d’isards més important, tant en extensió de territori com en nombre d’exemplars.