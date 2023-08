La Policia informa de la detenció de Ferrariman per conducció temerària

Imatge de Ferrariman extreta del seu YouTube

La Policia ha detingut aquest dijous al matí, 17 d’agost, un home de 48 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat col·lectiva per conducció temerària. L’arrest s’ha efectuat arran d’una denúncia interposada per un altre conductor a finals del passat mes de juliol.

La investigació policial i l’anàlisi de totes les imatges que es van recopilar, algunes a través de xarxes socials, van permetre comprovar que el detingut -conegut com a Ferrariman- hauria efectuat maniobres imprudents a la CG2 i hauria excedit els límits de velocitat en diferents trams entre Encamp i Canillo posant en perill la seguretat de la resta d’usuaris de la via, així com la seva pròpia.

Amb les darreres modificacions al Codi penal es van endurir les sancions i les penes per conducció temerària eliminant el condicionant de posar en perill concret la vida o la salut de les persones per a poder aplicar-les. Ara, posar en risc la vida de les persones és un agreujant.